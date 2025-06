Nieprawidłowości przy liczeniu głosów

Prokuratura przekazała na platformie X, że łącznie do nieprawidłowości doszło w 9 z 10 komisji. Wobec pojawiających się kolejnych nieprawidłowości w procesie wyborczym, Prokurator Generalny będzie dążył do wyjaśnienia wszystkich wątpliwości podnoszonych w protestach, wnosząc, o ile będzie to konieczne, o ponowne przeliczenie kart wyborczych - poinformowano w komunikacie rzeczniczki PG.

W uzasadnionych przypadkach będą - jak wskazano - inicjowane postępowania przygotowawcze w celu ustalenia wszystkich okoliczności i dokonania ich prawnokarnej oceny.