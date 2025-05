"Nawrocki zrobił rzecz całkowicie obrzydliwą. Przejął mieszkanie od starszej i schorowanej osoby, nie płacąc za nie. Do tego skłamał u notariusza, że zapłacił, zmusił też do kłamstwa sprzedającego mieszkanie (...). Są granice, które Karol Nawrocki i członkowie PiS przekroczyli" - napisał we wtorek wieczorem na platformie X kandydat Konfederacji na prezydenta Sławomir Mentzen. Odniósł się w ten sposób do kontrowersji wokół okoliczności nabycia mieszkania popieranego przez PiS Karola Nawrockiego.

Sławomir Mentzen skomentował sprawę jednego z mieszkań Karola Nawrockiego / Marian Zubrzycki / PAP

Portal Onet ujawnił, że Karol Nawrocki - kandydat na prezydenta popierany przez PiS - wbrew deklaracji z debaty prezydenckiej w "Super Expresie" nie jest właścicielem jednego, a dwóch mieszkań. Poza mieszkaniem w Gdańsku, w którym mieszka z rodziną, posiada w Gdańsku również kawalerkę, lecz nabył ją w niejasnych okolicznościach .

We wtorek rzeczniczka sztabu Nawrockiego Emilia Wierzbicki opublikowała w mediach społecznościowych oświadczenie majątkowe Nawrockiego z 2021 roku . Nawrocki jako prezes IPN jest zobowiązany, by składać takie oświadczenie do Sądu Najwyższego, jednak nie jest ono jawne. Z oświadczenia wynika, że on i jego żona są właścicielami dwóch mieszkań o powierzchni 57 m2 oraz ok. 30 m2, a Nawrocki ma także 50-procentowy udział w mieszkaniu jego żyjącej matki.

Mentzen: PiS-owcy nie tylko na urlop jeżdżą dla Polski, kradną też dla Polski

Do kontrowersji wokół sprawy mieszkania Karola Nawrockiego w Gdańsku odniósł się we wtorek wieczorem na platformie X kandydat Konfederacji na prezydenta Sławomir Mentzen.

Napisał, że jego zdaniem "Nawrocki zrobił rzecz całkowicie obrzydliwą".

"Przejął mieszkanie od starszej i schorowanej osoby, nie płacąc za nie. Do tego skłamał u notariusza, że zapłacił, zmusił też do kłamstwa sprzedającego mieszkanie. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak coś takiego może być akceptowalne dla kogoś z jakąkolwiek wrażliwością społeczną. Tymczasem cały PiS tego broni" - napisał.

Mentzen stwierdził też, że "całą kampanię" atakował kandydata KO na prezydenta Rafała Trzaskowskiego i premiera Donalda Tuska, bo - jak ocenił - "sobie na to zasłużyli". Dodał jednocześnie, że oszczędzał Nawrockiego "pomimo tego, że nie wydawał się najlepiej wybranym kandydatem".

"Ale są pewne granice, które Nawrocki, a wy razem z nim, przekroczyliście" - napisał dalej Mentzen.

Zdaniem Mentzena PiS postawił swoich wyborców "w okropnej sytuacji" i w tej sprawie jest jedno wyjście - "nie wpuścić Nawrockiego do drugiej tury, bo on ją po prostu przegra". "Nawrocki w drugiej turze to teraz już właściwie gwarancja wygranej Trzaskowskiego" - ocenił.

Mentzen zaznaczył też, że jeżeli przez kontrowersje wokół mieszkania, Nawrocki przegra wybory w drugiej turze, to będzie "wina jego i ludzi, którzy go w tych wyborach wystawili".

"Wiadomo, że PiS-owcy nie tylko na urlop jeżdżą dla Polski. Kradną też dla Polski, przecież nie dla siebie. Wszystko dla Polski. I krytykować ich też nie można, bo to nie jest w interesie Polski. W interesie Polski jest to, żeby nie rządzili ludzie nieuczciwi, ludzie bez zasad, zdolni do dowolnej niegodziwości" - napisał kandydat Konfederacji na prezydenta.