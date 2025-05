Powyborczy poranek w RMF FM i Radiu RMF24

To będzie gorący powyborczy poniedziałek w RMF FM i w Radiu RMF24. Będziemy mieli dla Was aż 3 rozmowy. Gośćmi będą Michał Gramatyka z Trzeciej Drogi, Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej i Mariusz Błaszczak z Prawa i Sprawiedliwości. Zapraszamy!

Według sondażu exit poll, wykonanego przez Ipsos dla TVP, TVN24 i Polsat News, Rafał Trzaskowski uzyskał 30,8 proc. głosów, a popierany przez PiS Karol Nawrocki 29,1 proc. To ci kandydaci spotkają się w drugiej turze wyborów prezydenckich 1 czerwca.

W powyborczym poranku RMF FM będzie gorąco!

Michał Gramatyka po 7

Po godz. 7 gościem Piotra Salaka będzie Michał Gramatyka z Trzeciej Drogi.

Czy słaby wynik marszałka Sejmu to preludium do rozpadu Trzeciej Drogi? Kogo poprze w drugiej turze? Czy mieliśmy do czynienia z cybernetycznymi atakami w trakcie głosowania?

Wiceministra cyfryzacji zapytamy także o to, kto ma większe szanse zwyciężyć i czy dobry wynik Sławomira Mentzena to trwały trend. Jak będą przepływały głosy poparcia?

Paweł Kowal po 8

Godzinę później gościem Tomasza Terlikowskiego będzie poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal. Zapytamy, czy przewaga Rafała Trzaskowskiego nad Karolem Nawrockim jest do utrzymania. Jak zachowają się w II turze wyborcy Sławomira Mentzena? Na kogo zagłosuje lewicowy elektorat? Jak przekonać koalicjantów do poparcia Rafała Trzaskowskiego?

Padnie również pytanie najtrudniejsze momenty kampanii wyborczej.

Mariusz Błaszczak po 9

Czy PiS jest zadowolone z wyniku Karola Nawrockiego w I turze wyborów prezydenckich? Czego możemy spodziewać się przed II turą głosowania? O to m.in. w powyborczej rozmowie o 9:00 Mariusza Błaszczaka z PiS zapyta Tomasz Terlikowski.

"Będę waszym głosem w Pałacu Prezydenckim. To obiecuję" - powiedział Karol Nawrocki po ogłoszeniu sondażowych wyników I tury wyborów prezydenckich. O wynikach I tury wyborów oraz o tym co może nas czekać przez kolejne dwa tygodnie kampanii wyborczej Tomasz Terlikowski porozmawia w Powyborczej rozmowie o 9:00 z wiceprezesem PiS Mariuszem Błaszczakiem.

Powyborczy poranek w RMF FM i Radiu RMF24

Na wszystkie rozmowy zapraszamy do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

