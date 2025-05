"To są pocałunki śmierci dla każdego rozsądnego człowieka" - w ten sposób Szymon Hołownia skomentował poparcie, jakiego Grzegorz Braun udzielił Karolowi Nawrockiemu przed drugą turą wyborów prezydenckich.

Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki podczas debaty przedwyborczej / Paweł Supernak / PAP

Szymon Hołownia skrytykował poparcie Grzegorza Brauna dla Karola Nawrockiego, nazywając je "pocałunkami śmierci".

Grzegorz Braun, kandydat w I turze wyborów prezydenckich, zdobył 6,34 proc. głosów i zadeklarował wsparcie dla Karola Nawrockiego.

Hołownia ocenił, że elektoraty obu kandydatów są już mocno zdecydowane i nie zmienią swojego zdania przed wyborami.

Marszałek Sejmu wyraził opinię, że Nawrocki powinien dystansować się od poparcia Brauna, którego określił jako "patostreamera polskiej polityki".

Hołownia podkreślił, że przyjęcie poparcia od Brauna mogłoby negatywnie wpłynąć na wizerunek Nawrockiego.

Polityk Konfederacji Korony Polskiej, europoseł Grzegorz Braun, który był kandydatem w I turze wyborów prezydenckich i zdobył 6,34 proc. głosów, oświadczył, że w niedzielę odda głos na kandydata popieranego przez PiS Karola Nawrockiego . Zaznaczył, że jego wyborcy i tak "w większości nie potrzebowali żadnych jego rekomendacji".

Szymon Hołownia został zapytany w czwartek na konferencji prasowej w Gdyni, czy przekazanie poparcia przez Brauna dla Nawrockiego będzie wyłącznie korzystne dla kandydata popieranego przez PiS, czy może też zadziałać mobilizująco na elektorat kandydata KO Rafała Trzaskowskiego.

Marszałek Sejmu stwierdził, że "oba te żelazne elektoraty są już na tyle zamknięte w swoich bańkach, że nic do nikogo nie dotrze przed wyborami". Jest dzisiaj pół na pół i zdecyduje to, kto do tych wyborów pójdzie, a kto nie - ocenił Hołownia.

Jak podkreślił, na miejscu Nawrockiego "odżegnywałby się na wszystkie możliwe sposoby od bycia popieranym przez indywidua takie jak Grzegorz Braun". Który jest patostreamerem polskiej polityki i wnosi do przestrzeni publicznej te wszystkie rzeczy, których ja się brzydzę w życiu społecznym i których się wstydzę. Takie jak antysemityzm, ksenofobia, agresja, prymitywne rozumienie wartości chrześcijańskich - w mojej ocenie - ocierające się miejscami bądź wręcz stanowiące bluźnierstwo czy herezje - powiedział marszałek Sejmu.

Na miejscu Karola Nawrockiego uciekałbym od takich pocałunków, bo to są - w mojej ocenie - pocałunki śmierci dla każdego rozsądnego człowieka - podkreślił Hołownia. Ale - jak dodał - z drugiej strony, jeżeli Nawrocki zechce to poparcie przyjąć, to w jasny sposób postawi się w jednym szeregu z tymi antysemitami, ksenofobami, ludźmi agresywnymi, którzy Grzegorza Brauna otaczają".

Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się w najbliższą niedzielę. Zmierzą się w niej kandydat KO Rafał Trzaskowski i popierany przez PiS, prezes IPN Karol Nawrocki.