Ta wiadomość zadowoli z pewnością większość osób, które korzystają z gazu. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zgodził się na obniżenie taryf na sprzedaż gazu przez PGNiG Obrót Detaliczny - największego detalicznego sprzedawcę. Od 1 lipca cena gazu w taryfie spada o 14,8 proc. - w efekcie rachunki gospodarstw domowych, w zależności od zużycia gazu, spadną o 8-11 procent.

W wyniku obniżki rachunki gospodarstw domowych, w zależności od zużycia gazu, spadną o 8-11 procent, zdj. ilustracyjne / Shutterstock

PGNiG Obrót Detaliczny ma ok. 7 mln klientów detalicznych.

Prezes URE poinformował w czwartek o zatwierdzeniu nowej taryfy, w której cena gazu spadnie z obecnych 239,65 zł za MWh do 204,26 zł za MWh.

Zgodnie z przepisami, do korzystania z ceny taryfowanej uprawnione są gospodarstwa domowe oraz wskazane w ustawie podmioty użyteczności publicznej. To np. szpitale, szkoły, żłobki, przedszkola, noclegownie.

Jak poinformował Urząd Regulacji energetyki, nowa taryfa PGNiG OD będzie obowiązywać przez rok, do 30 czerwca 2026 r. Stawki opłat abonamentowych pozostały na niezmienionym poziomie.

Odbiorcy PGNiG OD, oprócz cen gazu i opłat abonamentowych związanych z obrotem, ponoszą również opłaty za dystrybucję paliwa gazowego. Oznacza to, że zmiany w dół na ich rachunkach będą mniejsze niż skala obniżki ceny gazu. Według szacunków URE rachunki w zależności od zużycia gazu spadną o 8-11 procent.

Najmniej gaz potanieje dla gospodarstw zużywających najmniejsze ilości gazu, zazwyczaj tylko dla przygotowywania posiłków. Najwięcej rachunek spadnie dla gospodarstw zużywających najwięcej gazu, czyli w praktyce do ogrzewania.



Według wyliczeń Orlenu, roczne opłaty za gaz w przypadku gospodarstwa, używającego gazu do przygotowywania posiłków spadną o 42 zł brutto, jeśli gaz jest używany także do podgrzewania wody, spadek wyniesie ok. 350 zł brutto, a jeśli jest także używany do ogrzewania domu - o ok. 890 zł brutto.