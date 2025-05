Sławomir Mentzen zaprzecza słowom sztabowca Karola Nawrockiego. Poseł PiS Andrzej Śliwka mówił dziś w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24, że Nawrocki ma osobiste relacje z Mentzenem. Sam kandydat Konfederacji na prezydenta skomentował te słowa krótkim wpisem na platformie X. Zaprosił też do rozmowy na swoim kanale na YT Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego.

W Radiu RMF24 Andrzej Śliwka z PiS mówił, że to Karol Nawrocki ma osobiste relacje ze Sławomirem Mentzenem.

Sławomir Mentzen zaprzeczył na platformie X tym słowom.

W pierwszej turze wyborów prezydenckich Sławomir Mentzen zdobył trzecie miejsce z wynikiem 14,81 proc. głosów, co jest największym sukcesem Konfederacji w historii.

Mentzen zaprosił Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego na rozmowę na swoim kanale YT, by ci mogli przekonać do siebie jego wyborców.

W Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Piotr Salak pytał posła PiS Andrzeja Śliwkę o to, czy to prezes PiS Jarosław Kaczyński będzie podejmował decyzje ws. tego, co PiS może dać Konfederacji w zamian za poparcie kandydatury Karola Nawrockiego przez Sławomira Mentzena. Nie, decydentem w tym zakresie jest pan dr Karol Nawrocki, który ma osobiste relacje z panem Sławomirem Mentzenem, wiem, że panowie się lubią, wiem, że panowie się znają - odpowiedział Andrzej Śliwka.