Policja zatrzymała dwie osoby w związku z ubiegłotygodniową próbą porwania dziewczynki w Czyrnej koło Krynicy-Zdroju w Małopolsce. Kobieta i mężczyzna z województwa lubelskiego usłyszeli już zarzuty, za które grozi im do pięciu lat więzienia.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Do próby porwania doszło w ubiegłym tygodniu, 14 maja ok. godz. 13:30. Dziewczynka wracała ze świetlicy szkolnej do domu w Czyrnej. W pewnym momencie została zaczepiona przez kobietę i mężczyznę poruszających się białym busem.

Najpierw para zaproponowała dziewczynce podwiezienie. Kiedy odmówiła, próbowali siłą wciągnąć ją do pojazdu. Dziewczynce udało się jednak wyrwać i uciec. O całym zdarzeniu poinformowała dorosłych.

Policja po kilku dniach intensywnych poszukiwań odnalazła jadących busem. To mieszkańcy województwa lubelskiego.

Po przewiezieniu do Muszyny kobieta i mężczyzna usłyszeli zarzut usiłowania uprowadzenia małoletniej, a mężczyzna dodatkowo zarzuty zmuszania jej do określonego zachowania i naruszenia nietykalności cielesnej. Za te przestępstwa grozi im kara do 5 lat więzienia.

Policja apeluje do rodziców i nauczycieli, by rozmawiać z dziećmi o tego typu zagrożeniach. Warto przypominać dzieciom podstawowe zasady bezpieczeństwa, tłumaczyć, na co zwrócić uwagę i jak trzeba się zachować, aby być bezpiecznym. Należy także pamiętać, by w razie jakichkolwiek niepokojących sytuacji niezwłocznie poinformować policję, dzwoniąc na numer alarmowy 112.