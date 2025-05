Problemy zdrowotne byłego piłkarza Jana Tomaszewskiego. Znany z kontrowersyjnych opinii legendarny bramkarz trafił do szpitala. Portal sport.se.pl opublikował krótką relację sportowca. "Nie mogę nic jeść i pić, bo do dziś mam wodowstręt i jadłowstręt. Kilku lekarzy rozmawia nad tym, jakie leki mi przepisać, żeby problem wyeliminować" - stwierdził Tomaszewski.

Jan Tomaszewski trafił do szpitala / Marian Zubrzycki / PAP

Jak podaje portal sport.se.pl, w połowie maja do szpitala trafił Jan Tomaszewski, bramkarz słynnej przed laty "złotej jedenastki" trenera tysiąclecia polskiej piłki nożnej Kazimierza Górskiego.

Problemy zdrowotne Jana Tomaszewskiego

To nie pierwszy raz, gdy były sportowiec mierzy się z problemami ze zdrowiem. W listopadzie 2024 roku "Super Express" był zmuszony odwołać transmisję na żywo, w której gościem miał być właśnie Jan Tomaszewski.

Miałem za wysokie ciśnienie, w szpitalu dali mi leki i kroplówkę. Po południu planuję wrócić do domu - relacjonował wówczas Tomaszewski.

Relacja Tomaszewskiego niepokoi. "Nie jest dobrze"

Tym razem jednak wygląda na to, że w placówce medycznej będzie musiał spędzić dłużej czasu.

Sprawa jest poważna. Jak podaje serwis sport.se.pl, u Jana Tomaszewskiego lekarze zdiagnozowali ostry zakrzep pęcherza.

Ból był okropny, nie do wytrzymania. Nie mogę nic jeść i pić, bo do dziś mam wodowstręt i jadłowstręt. Kilku lekarzy rozmawia nad tym, jakie leki mi przepisać, żeby problem wyeliminować. Choć teraz ból jest nieco mniejszy, to wciąż nie jest dobrze. Lekarz mówi, że trochę w tym szpitalu zostanę - czytamy w relacji legendy polskiej piłki nożnej z szpitalnej sali.

Kariera

Jan Tomaszewski pochodzi z Wrocławia, gdzie urodził się w 1948 roku. W trakcie kariery sportowej grał m.in. w Śląsku Wrocław, Legii Warszawa czy ŁKS-u Łódź.

Największe sukcesy świętował w barwach reprezentacji Polski, z którą zdobył brązowy medal mistrzostw świata w 1974 roku, a także srebrny na Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu w 1976 roku.

Próbował też swoich sił w polityce. Był posłem na Sejm VII kadencji.