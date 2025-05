Co działo się podczas tego spotkania? O tym ani Nawrocki, ani Mentzen na razie nie informują.

Komu Sławomir Mentzen przekaże swój głos?

Mentzen w pierwszej turze wyborów prezydenckich zdobył 14,81 proc. głosów i zajął trzecie miejsce. W środę podczas specjalnego wystąpienia na swoim kanale na YouTubie poinformował, na którego z kandydatów - Rafała Trzaskowskiego czy Karola Nawrockiego - zamierza przekazać swój głos. A właściwie nie poinformował, lecz zgodnie z przewidywaniami pozostawił wybór swoim wyborcom .

Jestem głęboko przekonany, że macie swoje rozumy. Nikt wam nie musi mówić, na kogo macie głosować - powiedział Mentzen.

Zagłosujcie tak, jak wam mówi wasze sumienie. Zagłosujcie na tego, do którego jest wam bliżej - dodał lider Konfederacji.

Jestem przekonany, że pomogłem wam w dokonaniu wyboru na tyle, na ile mogłem - że dobrze wykorzystałem ten czas między pierwszą i drugą turą. Przybliżyłem wam obydwu kandydatów, zmusiłem ich do tego, żeby się trochę lepiej zaprezentowali. I to wy musicie podjąć decyzję, co z tym zrobicie - powiedział Mentzen do wyborców.

Mogę tylko zaapelować, żebyście poszli na te wybory i zagłosowali sumieniem, zgodnie ze swoim rozumem. Jeżeli wy nie wybierzecie sobie prezydenta, to inni wybiorą go wam - dodał.

Wideo youtube

Krytyka po piwie z Trzaskowskim

Mentzen wcześniej spotkał się z ostrą krytyką w związku z tym, że w sobotę, po tym, jak zaprosił do swojego kanału na rozmowę ws. swoich deklaracji wyborczych kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafała Trzaskowskiego.

Trzaskowski tzw. deklaracji toruńskiej nie podpisał. Po programie jednak udał się na wspólne piwo z Mentzenem do toruńskiego pubu lidera Konfederacji. Razem z nim był szef resortu spraw zagranicznych Radosław Sikorski.