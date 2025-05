Swoją propozycję Mentzen powtórzył na konferencji prasowej. Przedstawił też punkty, od podpisania których uzależnia udzielenie poparcia Trzaskowskiemu lub Nawrockiemu. Ich listę znajdziecie W TYM ARTYKULE .

Odpowiedź Karola Nawrockiego

Karol Nawrocki już zareagował na tę propozycję. To jest poważny kandydat i poważna oferta. Kandydat, który chce porozmawiać o przyszłości Polski przed przekazaniem oficjalnego poparcia. Myślę, że to jest bardzo dobry kierunek. Powinienem porozmawiać ze Sławomirem Mentzenem nt. oficjalnego poparcia. Jak ma być we trójkę, to na pewno pan Trzaskowski nie przyjdzie, jak ma w zwyczaju, ale ja oczywiście mogę przyjść - mówił Nawrocki w czasie konferencji prasowej.

Podkreślił, że wielu wyborców Mentzena już pojawia się na jego wiecach, a on sam nie wyobraża sobie, by mogli poprzeć jego kontrkandydata.

Reakcja na apel Grzegorza Brauna

Pytany o to, czy zamierza też odpowiedzieć Grzegorzowi Braunowi, który zamieścił w mediach społecznościowych szereg pytań do obu kandydatów, Nawrocki zadeklarował, że zrobi to jeszcze we wtorek.

Jak widać, pan Grzegorz Braun traktuje poważnie swoich wyborców i najpierw chce usłyszeć odpowiedzi na pytania, aby następnie poprzeć konkretnego kandydata. To tak bardzo różni pana posła Grzegorza Brauna od Szymona Hołowni, który bezwarunkowo potraktował swoich wyborców, jak worek z ziemniakami, i wyszedł na pierwszą konferencję na wieczór wyborczy i mówił, że popiera Rafała Trzaskowskiego - powiedział.

Nawiązał w ten sposób do tego, że Hołownia - który w I turze był kandydatem Trzeciej Drogi - zadeklarował podczas wieczoru wyborczego poparcie w drugiej turze dla kandydata KO. Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze poparło również PSL.

Widzimy różnicę klas w traktowaniu swoich wyborców i poważnym myśleniu o Rzeczypospolitej. Każdy poważny kandydat - tak robi pan dr Sławomir Mentzen i tak robi pan poseł Grzegorz Braun - chce usłyszeć, jakie wizje mają ci, którzy zostali w wyścigu prezydenckim - ocenił Nawrocki.

Oczekiwania Brauna

We wtorek na platformie X Komitet Polityczny ugrupowania Brauna - Konfederacji Korony Polskiej przedstawił oczekiwanie, żeby każdy z kandydatów, którzy zmierzą się w II turze wyborów, odpowie na pytanie, czy będzie "kierował się wyłącznie polskim interesem narodowym" - a w szczególności, czy zobowiązuje się do kilku działań, w tym m.in. niewysyłania polskich żołnierzy na Ukrainę, odrzucenia unijnego paktu migracyjnego, odrzucenia tzw. zielonego ładu UE, zaniechania m.in. "przymusu szczepień", "rozliczenia instytucjonalnego bezprawia lat 2020-2022" (chodzi o czas pandemii Covid-19).

W pierwszej turze wyborów Rafał Trzaskowski (KO) zdobył 31,36 proc. głosów, a Karol Nawrocki (popierany przez PiS) 29,54 proc. Druga tura wyborów 1 czerwca.