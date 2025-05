Do szokujących scen doszło w Miastku, mieście leżącym w powiecie bytowskim na terenie województwa pomorskiego. 12-latka padła ofiarą napaści. Została zaatakowana przez starszego mężczyznę, gdy szła do sklepu. Sprawca został już ujęty przez policję. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny. Grozi mu do 15 lat więzienia.

Napastnika spłoszył przypadkowy przechodzień, który widząc całą sytuację, ruszył dziewczynce na pomoc. Już po chwili podejrzany 68-latek został zatrzymany - poinformował sierż. szt. Dawid Łaszcz, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Bytowie. Okoliczności zdarzenia Policjantów o ataku na 12-latkę powiadomił świadek tego zajścia. Przekazał, że "idąc w okolicach ul. Długiej w Miastku zauważył jak starszy mężczyzna szarpie, na siłę przytula i całuje wbrew woli dziewczynkę". Dzięki pomocy świadka udało się zatrzymać sprawcę. Zgłaszający przekazał policjantom m.in. rysopis podejrzanego, a dziewczynkę przekazał jej ojcu - wskazał sierż. szt. Dawid Łaszcz. Sprawca został zatrzymany Wiadomo też, że 68-latek był nietrzeźwy. Prokurator przedstawił mężczyźnie zarzut dopuszczenia się innej niż obcowanie płciowe czynności seksualnej wobec osoby małoletniej. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec zatrzymanego mężczyzny tymczasowego aresztu na okres dwóch miesięcy. Grozi mu do 15 lat więzienia.

