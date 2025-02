Największy wzrost poparcia w wyścigu prezydenckim, o 6,1 proc., zanotował w ciągu ostatnich dwóch miesięcy kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen. Jeszcze w styczniu na prawicowego polityka zagłosowałoby 13,2 proc. badanych, a najnowszy, lutowy sondaż firmy badawczej Opinia24 dla RMF FM wskazuje, że dostałby 16,8 proc. głosów, co stanowi trzecią pozycję w rankingu. Kandydatem na prezydenta, który może obecnie liczyć na największe poparcie, jest Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy i polityk Platformy Obywatelskiej uzyskałby 30,9 proc. głosów. Drugi jest Karol Nawrocki. Szef IPN-u dostałby 21,7 proc. głosów. To oznacza, że wybory prezydenckie 2025 rozstrzygną się w II turze.

Zdjęcie ilustracyjne / Albert Zawada / PAP

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja, a ewentualna druga tura dwa tygodnie później - 1 czerwca.

Najnowszy sondaż dla RMF FM został przeprowadzony w dniach 10-13 lutego.

Ile osób chce wziąć udział w wyborach?

Od poprzedniego badania przeprowadzonego przez Opinia24 dla RMF FM minął miesiąc . Udział w wyborach prezydenckich deklarowało wówczas 67 proc. Polaków. Dziś robi to 68 proc. ankietowanych.

/ Opinia24 dla RMF FM /

Bardzo podobnej odpowiedzi w tej kwestii udzielili zarówno mężczyźni, jak i kobiety.

Najwyższą chęć wzięcia udziału w majowej elekcji zadeklarowały osoby po 60. roku życia, osoby z wykształceniem wyższym, a także osoby mieszkające w miastach do 20 tys. mieszkańców.

/ Opinia24 dla RMF FM

12 proc. osób z przedziału wiekowego 18-29 zdecydowanie nie zamierza wziąć udziału w wyborach.

Podobnie jak przy poprzednim badaniu, 51 proc. osób z wykształceniem podstawowym zdecydowanie deklaruje chęć głosowania.

Kto wygra I turę wyborów prezydenckich?

Najwięcej osób, spośród tych, które są zdecydowane wziąć udział w wyborach, chce zagłosować na Rafała Trzaskowskiego. Prezydent Warszawy i polityk Platformy Obywatelskiej uzyskałby 30,9 proc. głosów.

/ Opinia24 dla RMF FM

Na drugim miejscu znalazłby się niezależny kandydat wspierany przez PiS - Karol Nawrocki. Szef IPN-u dostałby 21,7 proc. głosów.

Podium, z poparciem rzędu 16,8 proc., zamknąłby kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen.

Na kolejnych miejscach uplasowaliby się m.in.:

Szymon Hołownia - 4,7 proc.,

Marek Jakubiak - 2,8 proc.,

Magdalena Biejat - 2,1 proc.,

Adrian Zandberg - 2,0 proc.,

Krzysztof Stanowski - 1,6 proc.

Patrząc na najnowsze wyniki z szerszej perspektywy, widać, że największy wzrost poparcia, w porównaniu z poprzednim, styczniowych sondażem, zanotował Sławomir Mentzen (o 3,6 proc.; 6,1 proc. od grudnia 2024 r.).

/ Opinia24 dla RMF FM

Delikatnie w górę poszedł również Rafał Trzaskowski (o 1,1 proc.) oraz Marek Jakubiak (o 1,4 proc.).

Poparcie spadło za to Karolowi Nawrockiemu (o 0,9 proc.) i Szymonowi Hołowni (o 2,5 proc.).

Kobiety głosują na Trzaskowskiego. Mentzen z potencjałem wśród wielu grup

Więcej kobiet niż mężczyzn chce głosować na Rafała Trzaskowskiego (34 wobec 28 proc.).

Odwrotnie jest, gdy spojrzymy na zwolenników Sławomira Mentzena. W grupie kobiet ma 13-proc. poparcie, a wśród mężczyzn - 21 proc.

Kandydat Konfederacji ma największe poparcie wśród osób pomiędzy 18. a 39. rokiem życia.

/ Opinia24 dla RMF FM /

Karol Nawrocki nie wygrał rywalizacji w żadnej grupie wiekowej. Niezależny kandydat popierany przez PiS może za to liczyć na wiktorię wśród głosujących z wykształceniem podstawowym i średnim, a także wśród mieszkańców wsi.

Wyborcy Trzaskowskiego to przede wszystkim osoby z wyższym wykształceniem i mieszkańcy większych miast.

Wyniki sondażu wskazują, że Sławomir Mentzen zdobywa mniej więcej podobne poparcie zarówno wśród mieszkańców wsi, małych i średnich miast, jak również wśród ludzi z wyższym, średnim i zawodowym wykształceniem.

Głosowanie a preferencje partyjne

Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki mogą liczyć na największe poparcie wśród osób utożsamiających się kolejno z Koalicją Obywatelską i Prawem i Sprawiedliwością.

Co ciekawe, największe wahania nastrojów widać wśród zwolenników Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy.

/ Opinia24 dla RMF FM /

18 proc. sympatyków Trzeciej Drogi chce zagłosować na Rafała Trzaskowskiego.

Jeśli chodzi o Nową Lewicę, więcej osób sympatyzujących z ugrupowaniem chce poprzeć kandydata PO niż Magdalenę Biejat - kandydatkę Lewicy (45 do 29 proc.)

Wśród osób o niezdecydowanych preferencjach wyborczych na czele, z 17 proc. poparciem, jest Rafał Trzaskowski.

Kto wygra II turę wyborów i zostanie prezydentem?

Ankieterzy firmy badawczej Opinia24 zapytali również o to, kto wygra drugą turę wyborów prezydenckich, w której spotkają się Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki.

/ Opinia24 dla RMF FM /

Głową państwa zostałby Rafał Trzaskowski, zdobywając 50,6 proc. głosów. Poparcie prezydenta stolicy wzrosło od ostatniego badania o 2,7 proc.

O 1,4 proc. spadło zaś poparcie Karola Nawrockiego, do poziomu 37,3 proc.

/ Opinia24 dla RMF FM /

Przewagę Trzaskowskiego w ewentualnej II turze widać prawie we wszystkich segmentach (podział ze względu na płeć, wiek, wykształcenie itd.).

/ Opinia24 dla RMF FM /

Szef IPN-u cieszyłby się za to aż 68 proc. poparciem sympatyków Konfederacji, gdyby wszedł do II tury z Rafałem Trzaskowskim.

/ Opinia24 dla RMF FM /

Pracownia badawcza Opinia24

Sondaż został zrealizowany wg autorskiej metodologii przez firmę badawczą Opinia24 na reprezentatywnej próbie 1000 osób. Zastosowano technikę wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI). W próbie odzwierciedlono cechy społeczno-demograficzne populacji Polski 18+.

Opinia24 to wiodąca firma badawcza specjalizująca się w realizacji badań rynkowych i społecznych. Badanie firmy Opinia24 zostało uznane za najtrafniejszy sondaż przedwyborczy w 2023 roku w porównaniu z oficjalnymi wynikami wyborów podanych przez PKW. Za to osiągnięcie Opinia24 uzyskała pierwszą nagrodę w Konkursie o Puchar Pytii zorganizowanym przez Centrum Badań Ilościowych nad Polityką UJ. Opinia24 należy do Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Rynku i Opinii Publicznej ESOMAR oraz posiada certyfikat PKJPA wydawany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku OFBOR, co gwarantuje przestrzeganie najwyższych standardów branżowych.