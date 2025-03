Państwowa Komisja Wyborcza ma zając się dziś problemem, na który wskazała Polska Agencja Kosmiczna. Chodzi o brak możliwości oddania głosu w wyborach prezydenckich przez Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego - polskiego astronautę, który ma wtedy przebywać na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Obowiązujące przepisy Kodeksu wyborczego nie dają polskiemu astronaucie możliwości oddania głosu w II turze wyborów.

Sławosz Uznański-Wiśniewski / Wojciech Olkuśnik / East News

Uczestniczący w zapowiadanej na przełom maja i czerwca misji IGNIS dr Sławosz Uznański-Wiśniewski w dniu drugiej tury wyborów prezydenckich, czyli 1 czerwca, będzie prawdopodobnie w Kosmosie. To ewidentnie zagranica, jednak dla astronauty nie można utworzyć zagranicznego obwodu do głosowania, bo wg Kodeksu wyborczego na terenie takiego obwodu musiałoby być co najmniej 15 wyborców.

Odpada także stworzenie obwodu takiego, jakie są tworzone dla polskich obywateli na statkach morskich. Żeby stworzyć obwód na statku, musi on być dowodzony przez polskiego kapitana i podróżować pod polską banderą. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, na której dr Sławosz Uznański-Wiśniewski ma spędzić ok. dwóch tygodni, nie spełnia żadnego z tych wymogów.

Polski astronauta nie może też skorzystać z głosowania przez pełnomocnika, bo do tego musiałby mieć orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności albo skończonych 60 lat. Gdyby tak jednak było - nie mógłby przecież lecieć w Kosmos.

Sławosz Uznański-Wiśniewski nie może również głosować korespondencyjnie, bo to jest nie tylko przewidziane dla osób z orzeczeniem niepełnosprawności lub powyżej 60. roku życia, na dodatek - wg Kodeksu wyborczego - jest to możliwe tylko w kraju.

Mówiąc krótko, sposobu na to, by polski astronauta mógł głosować, dzisiaj nie ma. Chyba, że PKW lub inny organ znajdzie jakiś sposób na zapewnienie czynnego prawa wyborczego polskiemu astronaucie.