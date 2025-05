Na 5 lat więzienia skazał w czwartek Sąd Okręgowy w Rzeszowie byłego księdza Dominika R. za molestowanie nieletnich i posiadanie zdjęć pornograficznych. Były duchowny odbędzie karę w systemie terapeutycznym. Skrzywdził pięciu małoletnich chłopców.

Rzeszów: Były ksiądz Dominik R. skazany na 5 lat więzienia m.in. za molestowanie nieletnich; zdj. poglądowe / Shutterstock

Były ksiądz, 34-letni Dominik R., został w czwartek skazany na 5 lat więzienia w systemie terapeutycznym.

Ma m.in. zapłacić pokrzywdzonym odszkodowanie i pokryć koszty sądowe. Ma też dożywotni zakaz kontaktowania się ze swoimi ofiarami.

Dominik R. molestował dwóch chłopców poniżej 15 lat i trzech, którzy nie mieli wówczas ukończonego 16. roku życia.

Do jednego z przypadków wykorzystania seksualnego doszło w salce katechetycznej, gdy ksiądz pracował w parafii św. Stanisława w Boguchwale koło Rzeszowa na Podkarpaciu.

Dominik R. usłyszał wyrok

Wyrok zapadł w czwartek po prawie trzymiesięcznym procesie. 34-letni Dominik R. został dowieziony na rozprawę z aresztu, w którym przebywa od roku.

Sąd (…) wymierza oskarżonemu karę łączną 5 lat pozbawienia wolności. Orzeka też system terapeutyczny odbywania kary, w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych - odczytał wyrok sędzia Tomasz Mucha.

Sąd wymierzył także kary dodatkowe.

Dominik R. ma dożywotni zakaz zajmowania stanowisk, wykonywania zawodów i prowadzenia jakiejkolwiek działalności związanej z edukacją, wychowaniem i leczeniem małoletnich. Mężczyzna musi też zapłacić trzem poszkodowanym po 80 tys. zł, a kolejnym dwóm po 15 tys. zł oraz nie może kontaktować się z nimi przez 10 lat. Dominik R. ma też pokryć koszty sądowe.

Czego dopuścił się mężczyzna, gdy pełnił posługę księdza?

Mężczyzna odpowiadał m.in. za doprowadzenie pokrzywdzonych do poddania się innym czynnościom seksualnym, utrwalanie ich nagich wizerunków i posiadanie zdjęć pornograficznych z udziałem małoletnich.

Duchowny dopuścił się molestowania seksualnego wobec pięciu chłopców. Dwóch z nich miało wówczas poniżej 15 lat, a trzech skończyło 16. rok życia.

Proces toczył się z wyłączeniem jawności, ale w sentencji wyroku sąd opisał, w jaki sposób doszło do jednego z przestępstw, gdy ksiądz Dominik R. pracował w parafii św. Stanisława w Boguchwale koło Rzeszowa.

Jednego z pokrzywdzonych, wówczas 16-latka, zwabił do salki katechetycznej pod pretekstem wykonania profesjonalnych pomiarów ciała, nakłonił do rozebrania się do naga i wykorzystał go seksualnie. Nagie zdjęcia chłopaka i film z jego udziałem, ksiądz przechowywał w swoich dwóch telefonach.

Mężczyzna został zatrzymany w maju 2024 r. i trafił do aresztu. Dwa dni później kuria rzeszowska poinformowała o odwołaniu księdza Dominika R. z funkcji i zawieszeniu go w posłudze duszpasterskiej.