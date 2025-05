62 proc. Polaków zdecydowanie deklaruje, że weźmie udział w drugiej turze wyborów prezydenckich, która odbędzie się 1 czerwca. Jak kształtuje się obecnie poparcie dla kandydatów? 47 proc. badanych oddałoby swój głos na popieranego przez PiS Karola Nawrockiego. 45 proc. natomiast na kandydata KO Rafała Trzaskowskiego. 8 proc. nie wie jeszcze, jakiego wyboru dokona. To wyniki najnowszego sondażu, który przeprowadziła firma badawcza Opinia24 19, 20 i 21 maja.

W niedzielę, 1 czerwca, druga tura wyborów prezydenckich.

Weszło do niej dwóch kandydatów: Rafał Trzaskowski z wynikiem 31,36 proc. oraz Karol Nawrocki z wynikiem 29,54 proc. Frekwencja była najwyższa od lat, bowiem do urn poszło 67,31 proc.

Jak głosy rozłożą się w drugiej turze? Ilu z nas deklaruje, że na pewno zagłosuje? Poniżej znajdziecie wyniki najnowszego badania Opinia24, które zostało przeprowadzone 19, 20 i 21 maja.

Nowy sondaż prezydencki: Trzaskowski czy Nawrocki?

80 proc. Polaków deklaruje udział w drugiej turze wyborów 1 czerwca. 62 proc., czyli ponad trzy piąte, jest zdecydowanych pójść do urn.

Co piąty badany (18 proc.) "raczej" zamierza głosować w drugiej turze. Przeciwne stanowisko wyraziło 12 proc. ankietowanych. 8 proc. badanych nie ma jeszcze sprecyzowanej opinii i nie wie, czy zagłosuje. Zapewne to o nich toczy się najważniejsza walka.

Jeśli chodzi o to, jak wygląda poparcie dla kandydatów w drugiej turze, sondaż Opinia24 wskazuje, że Rafała Trzaskowskiego, kandydata KO, który w pierwszej turze dostał 31,36 proc., jest gotowych teraz poprzeć 45 proc. głosujących. Kandydat popierany przez PiS, Karol Nawrocki, który w pierwszej turze uzyskał 29,54 proc., według sondażu uzyska 47 proc.

8 proc. badanych odpowiedziało: "Nie wiem, trudno powiedzieć".

Nowy sondaż prezydencki Opinia24 przeprowadzony 19, 20 i 21 maja 2025 roku / Opinia24 / RMF FM

Jak - według najnowszego sondażu - zagłosują kobiety, a jak mężczyźni? Jak zagłosują osoby z poszczególnych grup wiekowych?

