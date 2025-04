Do wyborów prezydenckich został już tylko miesiąc i dwa tygodnie. Pierwsza tura głosowania odbędzie się 18 maja. Do dzisiaj do godz. 16:00 kandydaci mają czas aby, dostarczyć do Państwowej Komisji Wyborczej minimum 100 tys. podpisów z poparciem. Komisja zarejestrowała dotąd 10 kandydatów.

/ Shutterstock W piątek o godz. 16 mija czas na zgłoszenie do Państwowej Komisji Wyborczej kandydatów na prezydenta. Do tej pory PKW zarejestrowała następujących kandydatów: Sławomir Mentzen (kandydat Konfederacji), Grzegorz Braun (europoseł wykluczony z Konfederacji), Rafał Trzaskowski (prezydent Warszawy i kandydat KO), Artur Bartoszewicz (ekonomista), Karol Nawrocki (prezes IPN, kandydat popierany przez PiS), Adrian Zandberg (poseł, kandydat partii Razem), Szymon Hołownia (marszałek Sejmu, kandydat Trzeciej Drogi), Marek Woch (kandydat Bezpartyjnych Samorządowców), Joanna Senyszyn (była posłanka SLD, ekonomistka) i Magdalena Biejat (kandydatka Lewicy). Komitet Macieja Maciaka (lider Ruchu Dobrobytu i Pokoju) został wezwany do usunięcia wad zgłoszenia. Na zatwierdzenie czekają z kolei kandydatury: Marka Jakubiaka (posła koła Wolni Republikanie), Dawida Jackiewicza (byłego posła PiS, w latach 2015-16 ministra skarbu państwa w rządzie Beaty Szydło), Wiesława Lewickiego (działacza niemieckiej polonii) i Romualda Starosielca (kandydat Ruchu Naprawy Polski). Ostatniego możliwego dnia podpisy poparcia dla swojej kandydatury zamierza złożyć Krzysztof Stanowski. Z kolei od piątku do 15 maja (czwartek) wyborcy mają czas na składanie wniosków o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów oraz o zmianę miejsca głosowania. Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja. Ewentualna druga tura zostanie przeprowadzona 1 czerwca. Zobacz również: Jest kara za „mordercę” i „sadystę”. Kaczyński i Arent tracą pieniądze

Senyszyn: Kto to jest Czarzasty?

Tusk o głosowaniu ws. składki zdrowotnej: PiS przeciwko przedsiębiorcom

Zgrzyt w koalicji. Poszło o składkę zdrowotną