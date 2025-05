Szefowa sztabu Rafała Trzaskowskiego odpowiada na zarzuty polityków PiS, którzy sugerowali, że kandydat na prezydenta nie uzyskał zgody na dostęp do informacji niejawnych. Trzaskowski "legitymuje się aktualnym poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez ABW" - stwierdziła Wioletta Paprocka.

Rafał Trzaskowski i Wioletta Paprocka / Wojciech Olkuśnik / East News

Czy prawdą jest, że Rafał Trzaskowski swego czasu nie uzyskał poświadczenia bezpieczeństwa od służb, mimo że składał taką ankietę? Ja tu takie pytanie publicznie stawiam, bo takie informacje krążą - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM poseł PiS Jacek Sasin.

Ja chciałbym, żeby Rafał Trzaskowski się do tego odniósł, bo również wyborcy powinni to wiedzieć - mówił Sasin.

Jeśli nie uzyskał poświadczenia bezpieczeństwa, mimo że składał ankietę, to z jakiegoś poważnego powodu go nie uzyskał, służby mu go nie wydały. Potem, z tego co wiem, takich ankiet nie składał. Jest prezydentem Warszawy i takiego poświadczenia nie ma. Do informacji ściśle tajnych i tajnych - mówił były wicepremier z Prawa i Sprawiedliwości.