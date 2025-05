"Czy prawdą jest, że Rafał Trzaskowski swego czasu nie uzyskał poświadczenia bezpieczeństwa od służb, mimo że składał taką ankietę? Ja tu takie pytanie publicznie stawiam, bo takie informacje krążą" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM poseł PiS Jacek Sasin.

W Porannej rozmowie w RMF FM poseł PiS Jacek Sasin odnosił się do zamieszania z mieszkaniami popieranego przez PiS Karola Nawrockiego . Sasin przeszedł następnie do kontrataku i wezwał do odpowiedzi kandydata KO Rafała Trzaskowskiego.

Czy prawdą jest, że Rafał Trzaskowski swego czasu nie uzyskał poświadczenia bezpieczeństwa od służb, mimo że składał taką ankietę? Ja tu takie pytanie publicznie stawiam, bo takie informacje krążą. Ja chciałbym, żeby Rafał Trzaskowski się do tego odniósł, bo również wyborcy powinni to wiedzieć - mówił Sasin.

Jeśli nie uzyskał poświadczenia bezpieczeństwa, mimo że składał ankietę, to z jakiegoś poważnego powodu go nie uzyskał, służby mu go nie wydały. Potem, z tego co wiem, takich ankiet nie składał. Jest prezydentem Warszawy i takiego poświadczenia nie ma. Do informacji ściśle tajnych i tajnych - mówił były wicepremier z Prawa i Sprawiedliwości.

Pytany przez Tomasza Terlikowskiego czy PiS nie wiedział tego wcześniej, przy poprzednich wyborach, Sasin odpowiedział, że "można to nazwać naiwnością, a inni by powiedzieli, że to poważne traktowanie państwa".

Nie używaliśmy służb specjalnych, by niszczyć kontrkandydatów, a przecież Rafał Trzaskowski był kandydatem w wyborach prezydenckich w 2020 roku, kiedy my rządziliśmy i mieliśmy to wszystko w ręku. Nie robiliśmy takich brudnych chwytów jak robi Platforma - mówił Sasin.

Nie mam dostępu do dokumentów służb w przeciwieństwie do sztabu Rafała Trzaskowskiego, jak się okazało - dodał.

Niech Rafał Trzaskowski na to pytanie odpowie, bo ja takie informacje słyszałem. Ważne, by wątpliwości rozwiać - powiedział Sasin.