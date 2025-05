Jarosław Kaczyński powiedział, że nie żałuje "w najmniejszym stopniu" tego, że wsparł kandydaturę Karola Nawrockiego na prezydenta. Podkreślił, że wyjaśnienia Nawrockiego i jego sztabu dotyczące mieszkania w Gdańsku są spójne. Zaatakował także media: "Nie ma żadnej sprzeczności, wymyślacie sobie, jesteście funkcjonariuszami politycznymi".

Jarosław Kaczyński / Leszek Szymański / PAP

Chodzi o kawalerkę, którą - jak opisał Onet - kandydat popierany przez PiS przejął od starszego mężczyzny Jerzego Ż. w zamian za opiekę nad nim; ostatecznie jednak Jerzy Ż. trafił do domu opieki społecznej.

Nawrocki powiedział we wtorek, że nie ma sobie w tej sprawie nic do zarzucenia, a Jerzemu Ż. bezinteresownie pomagał od lat. Zapewnił, że mieszkanie nabył w sposób legalny, przekazując Jerzemu Ż. zgodnie z umową konkretne środki finansowe na przestrzeni 14 lat. Wcześniej, podczas debaty "Super Expressu" 28 kwietnia, Nawrocki oświadczył, że jest przeciwnikiem podatku katastralnego i będzie obrońcą przed tym podatkiem. Dodał, że mówi to "w imieniu zwykłych Polek i Polaków, takich jak on, którzy mają jedno mieszkanie".

Później Onet napisał, że wbrew tej deklaracji Nawrocki ma dwa mieszkania, a nie jedno; poza mieszkaniem w Gdańsku, w którym mieszka wraz z rodziną, posiada również kawalerkę. Według Onetu w 2017 r. 80-letni dziś Jerzy Ż. przekazał swoją kawalerkę Nawrockim, w zamian za to mieli się nim opiekować. Z ustaleń Onetu wynika jednak, że starszy mężczyzna trafił do państwowego Domu Opieki Społecznej. Ponadto za jego utrzymanie płaci miasto Gdańsk, a kandydat PiS na prezydenta, choć przejął jego mieszkanie i przekonywał, że wspomagał go, to nie dokłada ani grosza.

Kaczyński ręczy za Nawrockiego

O sprawę dziennikarze spytali w środę w Sejmie prezesa PiS, według którego Nawrocki "realnie" posiada jedno mieszkanie. Na uwagi dziennikarzy, że dokumenty, w tym oświadczenie majątkowe kandydata pokazują co innego, Kaczyński stwierdził, że Nawrocki "realnie używa jednego (mieszkania) i przez 14 lat najpierw pomógł człowiekowi uratować jego mieszkanie, a później (za nie) płacił i w najmniejszym stopniu z tego mieszkania nie korzystał".

Tak było w praktyce, (Nawrocki) mówił (w debacie) prawdę - przekonywał Kaczyński. Według niego z kolei kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski "ma aferę warszawską, przy której ta sprawa (Nawrockiego), w której nie ma nic złego, to (nic)". Dopytywany, czy ręczy za Nawrockiego, prezes PiS odparł: "Ręczę".

Dziennikarze pytali też prezesa PiS czy nie żałuje, że jego partia poparła akurat tego kandydata. Nie żałuję w najmniejszym stopniu - odpowiedział Kaczyński.

Kaczyński do dziennikarzy: Jesteście funkcjonariuszami politycznymi

Dopytywano go ponadto, czy uważa za spójne wyjaśnienia Nawrockiego i jego sztabu; przypominano, że politycy PiS przedstawiali różne wyjaśnienia dotyczące tej sytuacji. Wytłumaczenia są spójne - ocenił Kaczyński. Gdy dziennikarze próbowali wskazać na to, że są w nich rozbieżności, powiedział do nich: "Nie ma żadnej sprzeczności, wymyślacie sobie, jesteście funkcjonariuszami politycznymi".

Później, pytany przez inną grupę dziennikarzy, prezes PiS zapewniał, że Nawrocki "nie poświadczył nieprawdy". Państwo nie znają praktyk prawniczych w tej dziedzinie - podkreślił.

Pytany o kwestię tego, że w akcie notarialnym zapisano, że Nawrocki zapłacił za mieszkanie 120 tys. zł, a tego nie zrobił, Kaczyński powiedział do dziennikarki: "To niech pani zapyta jakiegokolwiek notariusza jak to wygląda w praktyce". Na uwagę, że Nawrocki sam przyznał, iż nie zapłacił tej kwoty, tylko przez 14 lat miał ją spłacać, szef PiS powiedział, że to "praktyka dopuszczalna prawnie i często spotykana".