1 czerwca odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich. Osoby, które chcą głosować w dowolnej komisji obwodowej w kraju i za granicą, mogą już starać się o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się 1 czerwca.

Aby głosować poza miejscem zamieszkania, należy uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania.

Wniosek o zaświadczenie składa się w dowolnym urzędzie gminy do 29 maja, osobiście lub przez upoważnioną osobę.

Zaświadczenie pozwala głosować w dowolnej komisji w kraju i za granicą.

Dokument wydawany jest tylko raz - w przypadku zgubienia nie można głosować.

PKW ostrzega przed fałszowaniem dokumentów - to przestępstwo.

Do II tury przeszli Rafał Trzaskowski (31,36 proc.) i Karol Nawrocki (29,54 proc.).

Frekwencja w I turze wyniosła 67,31 proc.

Zaświadczenie o prawie do głosowania - kiedy jest potrzebne?

Zaświadczenie o prawie do głosowania trzeba uzyskać, jeśli planujemy głosować w II turze wyborów prezydenckich poza stałym obwodem głosowania. Taki dokument umożliwia oddanie głosu w każdej komisji w kraju i za granicą.

Wyborca, który w II turze wyborów chciałby głosować gdzie indziej niż w pierwszej, może teraz wystąpić o wydanie zaświadczenia o prawie głosowania.





Aby złożyć wniosek, trzeba się wybrać do urzędu

Wszystkie głosy oddane w pierwszej turze zostały podliczone, PKW ogłosiła oficjalne wyniki, a to oznacza, że można już składać wnioski dotyczące prawa do głosowania na II turę wyborów. Osoby, które chciałyby otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania na II turę, mają czas na złożenie wniosku w dowolnym urzędzie gminy do 29 maja.

Wniosek składa się w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem w dowolnie wybranym urzędzie gminy. Zaświadczenie wyborca odbiera "od ręki" - osobiście albo przez pisemnie upoważnioną do tego osobę. W tym drugim wypadku wnioskujący musi sporządzić wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie.

Wyjeżdżasz za granicę? Możesz się dopisać do listy wyborców u konkretnego konsula

Jeśli w niedzielę ktoś głosował w swoim obwodzie w kraju, ale podczas II tury wyborów będzie za granicą i chce oddać głos, może złożyć wniosek o ujęcie w spisie wyborców u właściwego terytorialnie konsula - informacje na ten temat są na stronie ewybory.msz.gov.pl. Można też pobrać w dowolnym urzędzie gminy zaświadczenia o prawie do głosowania.



Zaświadczenie trzeba będzie przedstawić w obwodowej komisji wyborczej, która dopisując nazwisko wyborcy w rubryce "Uwagi", umieści adnotację "Zaświadczenie 01.06" albo "Z 01.06". W wytycznych PKW dla komisji obwodowych zaznaczono, że "komisja szczególnie starannie sprawdza, czy przedstawiane przez wyborców zaświadczenia o prawie do głosowania dotyczą ponownego głosowania".



Cześć wyborców pobrała zaświadczenia na dwie tury

By głosować 18 maja w dowolnej komisji obwodowej w kraju i za granicą, wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania należało złożyć do 15 maja.

Wyborcy, którzy to uczynili, otrzymali od razu dwa zaświadczenia - na pierwsze głosowanie i na ponowne, które odbędzie się 1 czerwca.

PKW przestrzega, żeby nie zgubić dokumentów

Państwowa Komisja Wyborcza podkreśla, że uzyskane zaświadczenie otrzymuje się tylko raz, ważne więc, by go nie utracić. W przypadku zgubienia, zniszczenia czy kradzieży zaświadczenia wyborca nie będzie mógł zagłosować, nawet jeśli będzie chciał zrobić to w miejscu, w którym mieszka, bowiem zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym uprzednio był ujęty. PKW przypominała również, że nieprawdziwe są informacje dotyczące rzekomych możliwości uzyskania przez wyborcę więcej niż jednego zaświadczenia o prawie do głosowania - tak na pierwsze głosowanie, jak i na ponowne.

PKW zaznaczyła też, że obwodowa komisja wyborcza ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę, czy wyborca przedstawia oryginał zaświadczenia, czyli czy ma ono hologram z nadrukiem "PRP 2025", którym są te zaświadczenia zabezpieczone.

Ewidencja wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania prowadzona jest w Centralnym Rejestrze Wyborców; ponadto każda gmina ma obowiązek rozliczenia się ze wszystkich otrzymanych hologramów. Zgodnie z Kodeksem wyborczym podrabianie dokumentu, przerabianie go i używanie takiego dokumentu jako autentycznego jest przestępstwem przeciwko wyborom.

Wyniki I tury wyborów prezydenckich

Oficjalne wyniki niedzielnego głosowania PKW podała w poniedziałek rano. Do II tury wyborów prezydenckich przeszedł kandydat KO Rafał Trzaskowski, który w I turze uzyskał 31,36 proc. głosów, oraz popierany przez PiS Karol Nawrocki, który zdobył 29,54 proc. głosów. Frekwencja wyniosła 67,31 proc.