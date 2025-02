Dawid Jackiewicz - były polityk Prawa i Sprawiedliwości i minister skarbu w rządzie Beaty Szydło - chce zostać prezydentem Polski. Dziś złożył do Państwowej Komisji Wyborczej wniosek o rejestrację komitetu wyborczego.

Dawid Jackiewicz / Leszek Szymański / PAP

"Apeluję do wszystkich, aby podjęli decyzję o postawieniu na ambitną Polskę"

Mój wniosek (o rejestrację komitetu wyborczego - przyp. red.) poparło ponad 1500 obywateli. Obywateli, którzy tak jak ja - i tak jak zapewne państwo - bardzo wyraźnie mówią, że mają dość awantury politycznej, sporu pomiędzy dwoma największymi obozami politycznymi - mówił Dawid Jackiewicz przed siedzibą PKW. Mają dość tej bezproduktywnej, jałowej awantury trwającej od wielu lat. Chcieliby Polski szybko rozwijającej się, modernizującej, rozwiązującej ich problemy, a nie problemy partii - powiedział.



Apeluję do wszystkich, aby podjęli odważną decyzję o postawieniu na ambitną Polskę, na ambitne bezpieczeństwo, na ambitny ustrój, ambitną gospodarkę i kandydata na prezydenta, który nie boi się postawić głównym partiom i powiedzieć im: "nie, nie będę się wam podporządkowywał" - powiedział nowy kandydat na prezydenta. Chcę wprowadzić do obiegu, do dyskursu politycznego te hasła, o których inni kandydaci nie mówią, bo się na nich nie znają. Bo nie rozumieją, na czym polega kwestia gospodarki, na czym polegają kwestie bezpieczeństwa energetycznego, na czym polegają kwestie prorozwojowe - zapowiedział.

Jackiewicz oświadczył, że nie zamierza zabierać głosu w tematach światopoglądowych, które ocenił jako "tematy zastępcze". Podkreślił jednak, że jest wolnościowcem i konserwatystą.

Polityczna kariera Dawida Jackiewicza

Dawid Jackiewicz swoją karierę polityczną rozpoczął w latach 90. XX w. w Ruchu Odbudowy Polski Jana Olszewskiego. W 2001 wstąpił do Prawa i Sprawiedliwości. Między 2003 a 2005 rokiem był zastępcą prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza.

Między 2005 a 2014 rokiem Jackiewicz był posłem na Sejm z ramienia PiS (w 2007 był sekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu). W 2014 został wybrany do Parlamentu Europejskiego, ale rok później złożył mandat, by objąć tekę ministra skarbu - pełnił tę funkcję do 2016 roku.

Później Jackiewicz był m.in. w zarządach kilku fundacji, takich jak Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych, Instytut Jana Olszewskiego, czy Przyszłość 5.0. Doradzał też spółce Orlen Unipetrol. Między 2022 a 2024 rokiem był wiceprezesem zarządu spółki Orlen Synthos Green Energy.

Wybory prezydenckie 2025 / Maciej Zieliński / PAP

Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja. Jeśli będzie potrzebna druga tura, do urn pójdziemy także 1 czerwca.