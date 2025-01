Urlop regeneracyjny: Skąd wziąć na to pieniądze?

Szumlewicz postuluje rozważenie możliwości urlopu regeneracyjnego również dla osób samozatrudnionych i osób, które miałyby inny typ umowy niż umowa o pracę. Myślę, że byłoby to rozwiązanie, które naprawdę mogłoby poprawić jakość zdrowia psychofizycznego Polaków - zauważył.

Urlop regeneracyjny miały być finansowany ze środków Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. To są fundusze celowe ministerstwa, przed którym stoimy - powiedział Szumlewicz. Apeluję do pani minister Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, żeby to rozwiązanie przyjęła, żeby rząd jak najszybciej zaczął nad nim pracować - dodał. Zapowiedział, że ze swoim związkiem będzie zbierał podpisy pod petycją do ministerstwa o rozpatrzenie projektu dotyczącego urlopu regeneracyjnego

