Andrzej Duda pogratulował Karolowi Nawrockiemu zwycięstwa w wyborach prezydenckich. Prezydent podziękował też m.in. za wysoką frekwencję i wzięcie odpowiedzialności za Polskę.

Prezydent Andrzej Duda wraz z pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą / /Łukasz Gągulski / PAP

"DZIĘKUJĘ! Za udział w wyborach prezydenckich. Za frekwencję. Za spełnienie obywatelskiej powinności. Za wzięcie odpowiedzialności za Polskę" - napisał na platformie X Andrzej Duda, który pogratulował zwycięzcy.

"Trwaj mocna POLSKO!" - dodał Duda.

Niedługo później Andrzej Duda dodał kolejny wpis.

"Panu Prezydentowi-Elektowi dr. Karolowi Nawrockiemu jeszcze raz gratuluję zwycięstwa w wyborach. To był trudny, czasem bolesny ale niezwykle mężny bój o Polskę, o to jak mają być prowadzone sprawy naszej Ojczyzny. Dziękuję za tę heroiczną walkę do ostatniej minuty kampanii! Dziękuję za zwycięstwo Panu, Rodzinie i Współpracownikom! Brawo!" - pisze prezydent.

"Dziękuję też wszystkim Kandydatom w tych wyborach, w szczególności Panu Rafałowi Trzaskowskiemu. Dziękuję za determinację w walce o prezydenturę. Dziękuję za gotowość wzięcia odpowiedzialności za Polskę" - napisał, dodając: "Ojczyzna jest naszą wspólną Wielką Sprawą!".

Znamy wyniki wyborów

Jak wynika z danych na stronie Państwowej Komisji Wyborczej, Karol Nawrocki w II turze wyborów zdobył 10 mln 606 tys. 877 głosów, czyli 50,89 proc.

Rafała Trzaskowskiego poparło natomiast 10 mln 237 tys. 286 wyborców, czyli 49,11 proc.

Z podanych przez PKW danych wynika, że Nawrocki zdobył o 369 tys. 591 głosów więcej.

Frekwencja w II turze wyborów wyniosła 71,63 proc.

Głosowanie trwało w niedzielę, od godz. 7 do 21. Po zamknięciu lokali wyborczych z sondażu exit poll wykonanego przez Ipsos dla TVP, Polsatu i TVN wynikało, że Rafał Trzaskowski zdobył 50,3 proc. głosów., a Karol Nawrocki uzyskał 49,7 proc. Jednak z sondażu late poll dla tych samych trzech stacji uwzględniającego wyniki z 90 proc. komisji wynikało, że Nawrocki zdobył 51 proc. głosów, a Trzaskowski 49 proc.

W pierwszej turze wyborów przeprowadzonych 18 maja Trzaskowski zdobył 31,36 proc. głosów, a Nawrocki 29,54 proc. Frekwencja wyniosła 67,31 proc.