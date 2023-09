Ewolucja strategii i koncepcji obronnych jest rzeczą naturalną i dobrze, że ona następuje. Odnoszenie tego, co było dekadę temu do obecnej sytuacji jest złą drogą. Nie w tym kierunku powinniśmy iść - mówił gość Tomasza Terlikowskiego.

Generał Różański uważa, że teraz tego typu plan obronny powinien wyglądać zupełnie inaczej. Powinniśmy mieć siły zbrojne posiadające zdolność identyfikacji i zwalczania zagrożenia jeszcze poza granicami naszego kraju - mówił, przywołując dodatkowo sytuację Ukrainy na poparcie swojej tezy.

Dokumenty pokazał minister Błaszczak

Wojskowy krytykuje aktualnego ministra obrony narodowej, Mariusza Błaszczaka, który jest głównym bohaterem spotu PiS. Przywołuje on ćwiczenia "Zima-20" i symulację obrony przed Rosjanami, która, oficjalnie niejawna, według doniesień medialnych zakończyła się totalną klęską polskiego wojska.

Myślę, że wskazywanie, że ktoś popełnia błędy, kiedy samemu nie posiada się zdolności do adekwatnego przygotowania się do obrony, jest co najmniej rzeczą niepoprawną - powiedział Różański.

Inną kwestią poruszoną przez byłego Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych jest obrona polskiej przestrzeni powietrznej. Jego zdaniem jest ona kluczowa w kontekście potencjalnego zagrożenia ze strony Rosji i Białorusi.

Jak to wygląda? Rosyjska rakieta leci przez pół Polski, spada, minister o tym nie wie. Przez kilka miesięcy białoruskie śmigłowce wlatują w polską przestrzeń powietrzną, o tym wszystkim komunikują obywatele, społeczeństwo, które je zauważa. Jeżeli pan minister Błaszczak chce myśleć poważnie o kwestiach bezpieczeństwa, to niech odda te sprawy w ręce profesjonalistów - mówił gość Radia RMF24.

Opracowanie: Dorota Hilger