Gen. Cieniuch: Wiedza zawarta w tym ujawnionym planie pozwala zrozumieć inne plany. I to jest największe niebezpieczeństwo

Gość RMF FM i Radia RMF24 jest również zaskoczony faktem ujawnienia tego dokumentu. Z przedstawionej w spocie planszy wynika, że plan został podpisany przez ówczesnego szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Mieczysława Cieniucha, a zatwierdzony ówczesnego ministra obrony narodowej Bogdana Klicha.

To jest ekstraordynaryjna sytuacja, bo dokumenty operacyjne nie powinny być ujawniane zbyt wcześnie. A ten dziesięć lat czy jedenaście lat to jest naprawę krótki okres w planowaniu operacyjnym. I nie powinny być wykorzystywane w ten sposób. Bo to przeczy istocie planowania operacyjnego - dodał były szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Jego zdaniem ujawnienie tego dokumentu było "intencjonalne". Bo była taka potrzeba, do wykorzystania jakiegoś tam akapitu z tego dokumentu - stwierdził gen. Cieniuch. Dokument jest wielostronicowy, i ten jeden akapit oczywiście miał potwierdzać tezę, którą zawarto w spocie wybiorczym. Natomiast, jeżeli mówimy o całym dokumencie, to on zaprzecza tej tezie i jest antytezą do tej tezy. Bo jest to jeden z wariantów, a nie jest to całe planowanie operacyjne. Zresztą nawet w tej ujawnionej części, w spocie, jest zapis, że to jest piąty etap, ostatni - dodał gość RMF FM.

"Ujawnienie jednego planu dla ludzi umiejących czytać ze zrozumieniem, jest wskazówką"

Zdaniem byłego szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego ujawnienie tego dokumentu może być niebezpieczne dla Polski. Planowanie operacyjne to jest system planów operacyjnych. I ujawnienie jednego planu, oczywiście dla ludzi umiejących czytać ze zrozumieniem, jest wskazówką. Wiedza zawarta w tym ujawnionym planie pozwala zrozumieć inne plany. I to jest największe niebezpieczeństwo. Bo nie ma planów całkowicie oddzielnych, niezależnych jeden od drugiego - mówił gen. Cieniuch.

Dla ludzi umiejących czytać ze zrozumieniem i którzy zajmują się tą tematyką, to nie jest w ogóle trudny proces - dodał.

Generał Cieniuch nie był wstanie odpowiedzieć, ile wariantów obrony mieści się w takim dokumencie. Ale zawsze tych wariantów minimum 3, a maksymalnie nawet 7 - stwierdził.

Jego zdaniem ujawnienie tego dokumentu może mieć również swoje konsekwencje w NATO. Wzajemne zaufanie na tym cierpi. Procedury procedurami, ale takie miękkie zaufanie jest nawet ważniejsze niż procedury - ocenił gość RMF FM i Radia RMF24.