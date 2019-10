Prawo i Sprawiedliwość złożyło do Sądu Najwyższego kolejne protesty wyborcze: domaga się ponownego przeliczenia głosów w czterech okręgach w wyborach do Senatu. We wszystkich senatorskie mandaty zdobyli kandydaci wybrani z list opozycji. "To jest zagrożenie dla polskiej demokracji" - komentuje w rozmowie z RMF FM Michał Kamiński, wybrany do Senatu z list PSL-Koalicji Polskiej.

