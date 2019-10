"Wiemy, po co była reforma w Sądzie Najwyższym, (…) wiemy, że Sąd Najwyższy miał być zmieniony właśnie po to, żeby protesty wyborcze (…) mogły być decydowane (…) w Sądzie Najwyższym zmienionym przez PiS" - tak poseł PO-KO Cezary Tomczyk skomentował złożenie przez Prawo i Sprawiedliwość dwóch protestów wyborczych dot. wyborów do Senatu. Według niego, "jeżeli by się okazało, że PiS przy pomocy Sądu Najwyższego (…) próbuje zmienić wynik wyborów w Polsce, to znaczyłoby, że w Polsce skończyła się demokracja i rządy prawa".

REKLAMA