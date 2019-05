Trzy czwarte lokali wyborczych nie spełnia przepisów dotyczących dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych - alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich. "My możemy tylko apelować" - odpowiadają urzędnicy z Krajowego Biura Wyborczego. Kolejne wybory – do Parlamentu Europejskiego – już 26 maja.

