Po rozmowach ukraińskiej delegacji z przedstawicielami USA i Europy w Genewie liczba punktów amerykańskiej propozycji pokojowej została zmniejszona i "nie wynosi już 28" - oświadczył w poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Zobacz również:

Zełenski ogłasza: Lista kroków do zakończenia wojny może stać się wykonalna

Komunikat ukraińskiego przywódcy pojawił się po powrocie przedstawicieli strony ukraińskiej z Genewy. 

"Dziś nasza delegacja wróciła z Genewy po rozmowach ze stroną amerykańską oraz europejskimi partnerami i teraz lista niezbędnych kroków do zakończenia wojny może stać się wykonalna. W tej chwili, po Genewie, punktów jest mniej - już nie 28 - i wiele właściwych rzeczy zostało ujętych w tych ramach" - napisał w portalach społecznościowych.

Zełenski zaznaczył jednak, że dokument wciąż potrzebuje dopracowania

"Wciąż jest nad czym wspólnie pracować - to bardzo trudne - aby przygotować dokument końcowy, i trzeba to zrobić godnie. I doceniamy, że większość świata jest gotowa nam pomagać, a strona amerykańska jest nastawiona konstruktywnie. Wczoraj praktycznie przez cały dzień trwały spotkania - to była trudna, niezwykle szczegółowa praca" - podkreślił.

Zełenski: Ukraina nigdy nie będzie przeszkodą dla pokoju

Zełenski oświadczył, że ukraiński zespół podczas rozmów w Genewie przedstawił raport dotyczący nowego projektu działań. "Kwestie wrażliwe omówię z prezydentem (USA Donaldem) Trumpem. Ukraina nigdy nie będzie przeszkodą dla pokoju - to nasza zasada, wspólna zasada, i miliony Ukraińców liczą na godny pokój i zasługują na niego. Zrobimy wszystko, aby to osiągnąć, jesteśmy gotowi pracować maksymalnie szybko" - podkreślił Zełenski.

Plan Trumpa na pokój w Ukrainie

Administracja Trumpa przedstawiła w ubiegłym tygodniu prezydentowi Zełenskiemu plan pokojowy liczący 28 punktów i naciska na niego, by zaakceptował go najpóźniej do czwartku.

Plan został odebrany jako idący na rękę Rosji, choć amerykańscy urzędnicy zastrzegają, że może on jeszcze podlegać zmianom. Europejscy liderzy odpowiedzieli w niedzielę na amerykański plan, przedstawiając swoją wersję projektu. Propozycja wprowadza pewne modyfikacje wobec amerykańskiej propozycji m.in. w sprawie ograniczenia liczebności ukraińskiej armii i zakłada gwarancje podobne do tych z art. 5 NATO. 