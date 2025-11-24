Po rozmowach ukraińskiej delegacji z przedstawicielami USA i Europy w Genewie liczba punktów amerykańskiej propozycji pokojowej została zmniejszona i "nie wynosi już 28" - oświadczył w poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
Komunikat ukraińskiego przywódcy pojawił się po powrocie przedstawicieli strony ukraińskiej z Genewy.
"Dziś nasza delegacja wróciła z Genewy po rozmowach ze stroną amerykańską oraz europejskimi partnerami i teraz lista niezbędnych kroków do zakończenia wojny może stać się wykonalna. W tej chwili, po Genewie, punktów jest mniej - już nie 28 - i wiele właściwych rzeczy zostało ujętych w tych ramach" - napisał w portalach społecznościowych.