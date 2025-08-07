Znacząco spadła liczba Ukraińców, którzy chcą, by ich kraj walczył z Rosją aż do zwycięstwa. Z najnowszego sondażu Instytutu Gallupa wynika, że za takim rozwiązaniem jest 24 proc. respondentów. W 2022 r. taką strategię popierało 73 proc. badanych.

Blok zniszczony po rosyjskim ataku na Kijów (Zdj. z 31 lipca) / Vladyslav Musiienko / PAP

Najnowszy sondaż Instytutu Gallupa dotyczący wojny na Ukrainie został przeprowadzony na początku lipca, ale dopiero teraz opublikowano jego wyniki. Badanie pokazuje, że 69 proc. respondentów opowiada się za jak najszybszym zakończeniem wojny na drodze negocjacji. Walkę aż do zwycięstwa popiera 24 proc. badanych.

Instytut odnotowuje, że podejście Ukraińców diametralnie się zmieniło. W 2022 r. - pierwszym roku pełnoskalowej inwazji - za walką do zwycięstwa było 73 proc. badanych, a za jak najszybszym pokojem - 22 proc. Poparcie dla działań wojennych spada systematycznie we wszystkich regionach i grupach wiekowych.

Badanych zapytano też o to, czy wierzą w zakończenie walk z Rosjanami w ciągu najbliższego roku. 25 proc. respondentów uważa taki scenariusz za prawdopodobny. Przeciwnego zdania jest 68 proc. uczestników badania.

Ukraińcy są rozczarowani Trumpem?

Instytut Gallupa sprawdził też, jak wygląda obecnie stosunek Ukraińców do Stanów Zjednoczonych, które od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji udzielały im kluczowego wsparcia.

73 proc. badanych ocenia działania amerykańskich władz negatywnie. Pracownia podkreśla, że to rekordowy wynik. Pozytywną ocenę deklaruje 16 proc. respondentów - w 2022 r. ten wynik był na poziomie 66 proc.

Co ciekawe, sondaż pokazuje wzrost poparcia dla niemieckich władz. Obecnie jest ono na poziomie 63 proc.

Ukraińców pytano też o to, które kraje powinny odgrywać znaczącą rolę w rozmowach pokojowych. 75 proc. badanych wskazało na kraje Unii Europejskiej, a 71 proc. na Wielką Brytanię. Stany Zjednoczone znalazły się na trzecim miejscu z wynikiem na poziomie 70 proc.

55 proc. badanych chciałoby, by znaczącą rolę w rozmowach pokojowych odegrała Turcja.

Co z wstąpieniem Ukrainy do NATO i UE?

Sondaż daje też obraz tego, jak wyglądają nadzieje Ukraińców na przyjęcie ich kraju do NATO i Unii Europejskiej.

32 proc. badanych spodziewa się, że Ukraina zostanie przyjęta do NATO w ciągu najbliższych 10 lat. Warto zauważyć, że 2022 r. wiara w taki scenariusz była znacznie silniejsza (64 proc.).

Zmniejszyła się również wiara w to, że w najbliższej dekadzie Ukraina stanie się częścią Unii Europejskiej. W 2022 r. wierzyło w to 73 proc. badanych, a teraz - 52 proc.

Sondaż przeprowadzono z udziałem 1000 osób w wieku co najmniej 15 lat, mieszkających w Ukrainie. Badanie nie objęło terenów okupowanych przez Rosję, gdzie mieszka ok. 10 proc. ludności Ukrainy.