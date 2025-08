Sekretarz generalny NATO Mark Rutte odniósł się do niepokojącego incydentu z rosyjskim, wyposażonym w ładunki wybuchowe dronem, który spadł na terytorium Litwy. Po tym, jak władze w Wilnie wezwały Sojusz do zwiększenia ochrony przestrzeni powietrznej kraju położonego w bezpośrednim sąsiedztwie Rosji, władze Paktu Północnoatlantyckiego zapowiedziały gotowość do "ochrony terytorium" NATO.

NATO reaguje na naruszenia litewskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. / Shutterstock

Tak rozpocznie się wojna z Rosją? Najczarniejszy scenariusz dla Europy We wtorek litewskie władze zaapelowały do NATO o podjęcie zdecydowanych działań po tym, jak na poligonie wojskowym Gaižiūnai w rejonie Jonava rozbił się dron, który wleciał na terytorium Litwy z Białorusi. W urządzeniu znajdowały się dwa kilogramy materiałów wybuchowych - potwierdziły litewskie służby. To już drugi taki incydent w ostatnich tygodniach, co budzi poważne obawy o bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej kraju. Jak poinformował pułkownik Dainius Paškevičius, szef sztabu litewskich sił powietrznych, dron został odnaleziony cztery dni po rozbiciu się na poligonie. Specjaliści z litewskich sił zbrojnych zneutralizowali niebezpieczny ładunek na miejscu. Według wstępnych ustaleń był to najprawdopodobniej model Gerbera - nowy typ rosyjskiego drona, który jest wykorzystywany na froncie wojny w Ukrainie. Drony Gerbera są tanie, wielozadaniowe i trudne do wykrycia przez radary. Występują w kilku wersjach: jako drony-kamikadze, rozpoznawcze oraz przynęty mające zmylić obronę przeciwlotniczą. Ich konstrukcja i wygląd są zbliżone do irańskich dronów Shahed, jednak Gerbera jest nieco mniejsza i lżejsza. Zobacz również: NATO wezwane do działania. Dron, który rozbił się na Litwie, miał materiały wybuchowe Litewskie władze: To zagrożenie dla całego NATO Minister obrony Litwy Dovilė Šakalienė podkreśliła, że główną hipotezą jest przypadkowe wlecenie drona na terytorium Litwy w wyniku działań obronnych Ukrainy. Nie mamy konkretnych informacji, że został on wysłany na Litwę celowo - zaznaczyła. Jednocześnie litewskie władze nie wykluczają żadnej możliwości i prowadzą śledztwo w tej sprawie. Minister spraw zagranicznych Kęstutis Budrys poinformował, że Litwa zwróciła się do sekretarza generalnego NATO z apelem o wsparcie w zakresie wzmocnienia obrony powietrznej. Podkreślam, że chodzi nie tylko o bezpieczeństwo Litwy, ale także całej Unii Europejskiej i NATO - powiedział Budrys. Reakcja NATO Sekretarz generalny NATO Mark Rutte omówił z litewskim ministrem spraw zagranicznych kwestię naruszeń litewskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony wojskowe - poinformował w środę rzecznik Sojuszu. "NATO traktuje te incydenty bardzo poważnie. Pozostajemy czujni i gotowi bronić każdego centymetra terytorium NATO" - podkreślił rzecznik na platformie X.