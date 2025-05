Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wieczornym nagraniu wideo zapowiedział stanowczą reakcję na działania Rosji. "Ukraina odpowie na ataki Rosji takimi samymi działaniami. Kluczowymi elementami będą drony uderzeniowe i pociski dalekiego zasięgu własnej produkcji" - zakomunikował.

Prezydent Ukrainy ostrzega Rosję (Fot. PAP/AB ABACA) / Darek Delmanowicz / PAP

Wojna w Ukrainie trwa już 11 lat. W lutym 2022 roku rosyjskie wojska przeprowadziły pełnoskalowy atak na ukraińskie terytorium, co rozpoczęło nowy rozdział w tym konflikcie. Obecnie trwają negocjacje w sprawie zakończenia rozlewu krwi w Ukrainie.

Zełenski twardo do Putina: perspektywa jest jasna

W wieczornym komunikacie ukraiński przywódca oświadczył, że "setki ukraińskich firm przynoszą wyniki w Siłach Obrony Ukrainy".

Będzie ich jeszcze więcej – jestem o tym przekonany. Oczywiście nie możemy publicznie mówić o naszych planach i możliwościach, ale perspektywa jest jasna: odpowiedzieć na wszystkie rosyjskie zagrożenia i wyzwania w lustrzanym odbiciu - oznajmił.

"Oni w Rosji muszą wyraźnie odczuć konsekwencje"

Zełenski wyjaśnił także, że władze "maksymalnie angażują" biznes w produkcję uzbrojenia.

Doprecyzował, że przygotowują nowe umowy z inwestorami europejskimi, którzy "chcą działać w tej sferze".

Oni w Rosji muszą wyraźnie odczuć konsekwencje tego, co robią przeciwko Ukrainie. I tak się stanie. Drony uderzeniowe, pociski przechwytujące, pociski manewrujące, ukraińska balistyka - to kluczowe elementy. To wszystko musimy produkować sami – podsumował.