"Zmiana polityki Platformy Obywatelskiej w antyukraińską, antymigracyjną niejako zalegalizowała politykę nacjonalistyczną i zmieniła całe społeczeństwo" - ocenił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM były minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. "To, co było wstydliwe, stało się zalegalizowane. Nie mamy żadnych oporów, by mówić rzeczy, których kiedyś nie wypadało mówić. Egoistycznie chcemy wycisnąć z Ukrainy jakieś deklaracje, jakieś zobowiązania, zrealizować interesy w czasie, kiedy oni są cały czas pod bombami" - dodał gość Piotra Salaka.

Jacek Czaputowicz mówił w RMF FM, że widzi zmęczenie Polaków wojną trwającą za naszą wschodnią granicą. Zwrócił uwagę, że występuje ono również w innych krajach. Niemcy, Francuzi tego by nigdy nie powiedzieli, co robią Polacy - stwierdził. Przypomniał m.in. zgłoszony przez kandydującego na prezydenta Rafała Trzaskowskiego postulat odebrania 800 plus Ukrainkom przebywającym w Polsce, które nie pracują.

Były szef MSZ uznał, że zmiana stosunku do Ukraińców i migrantów, którą widać u obozu rządzącego, może nie pomóc Rafałowi Trzaskowskiemu w wygraniu wyborów. Według Czaputowicza niewykluczone, że ostatecznie wyborcy stwierdzą: "Nie chcemy podróbki typu Trzaskowskiego, chcemy oryginał - Nawrockiego". "To coś nienormalnego" Jacek Czaputowicz zauważył, że obaj kandydaci, którzy zmierzą się w drugiej turze wyborów prezydenckich, nie tylko wykorzystują nastoje antyukraińskie, ale również je kreują. To, że oni się nie różnią, to jest coś nienormalnego - grzmiał. Ja uważam, że to, że Ukraińcy są w Polsce, służy polskiej gospodarce, że trzeba za wszelką cenę wspierać Ukrainę, że Polacy powinni być w unijnej misji stabilizacyjnej, jeżeli do niej dojdzie, że to jest w naszym interesie, żeby ten front był jak najdalej naszej granicy - wyliczał gość Piotra Salaka. Jego zdaniem niezależnie od tego, czy w drugiej turze wygra Trzaskowski, czy Nawrocki, polityka Polski wobec Ukrainy będzie wyglądała podobnie. Jeśli chodzi o stosunki z Unią Europejską, myślę, że byłyby lepsze w tym kontekście zwycięstwa Rafała Trzaskowskiego - zauważył gość RMF FM.

