Do zmasowanego ataku rosyjskich dronów uderzeniowych na Kijów doszło w środę wieczorem. Na miasto leciało ponad 300 dronów. Słychać było wybuchy i dźwięki broni maszynowej do zestrzeliwania bezzałogowców. Całkowicie zniszczone zostały dwa bloki mieszkalne. Fala uderzeniowa wybiła też szyby na oddziale dziecięcym jednego ze stołecznych szpitali. W czwartek rano poinformowano, że co najmniej 8 osób zginęło, w tym 6-letni chłopiec i jeszcze jedno dziecko, a 52 zostały ranne - w tym 9 dzieci.

Kijów, 31.07.2025 / Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy /

Nowe dowody zbrodni wojennych Rosji. Wywiad dotarł do list porwanych dzieci W stolicy działa obrona powietrzna. Wrogie drony nadlatują na miasto z różnych kierunków. Pozostawajcie w schronach! - apelował mer Kijowa, Witalij Kliczko. Rosjanie wystrzeliwali w stronę ukraińskiej stolicy drony typu Szahed. Było ich ponad 300. Trafiły w prawie 30 miejscach w mieście, powodując duże zniszczenia. Całkowicie zniszczone zostały dwa bloki mieszkalne, pożary wybuchały w wielopiętrowych blokach. Fala uderzeniowa wybiła też szyby na oddziale dziecięcym jednego ze stołecznych szpitali. Kijów, 31.07.2025 / Służba Ratownicza Ukrainy / Rosjanie wystrzelili ponad 300 dronów i 8 rakiet. (…) Dziś świat znów zobaczył rosyjską odpowiedź na nasze wspólne z Ameryką i Europą dążenie do pokoju. Nowe pokazowe zabójstwa. Dlatego pokój bez siły jest niemożliwy – powiedział ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Gdy zakończył się atak bezzałogowców, armia Putina zaatakowała Kijów rakietami. Jedna z nich całkowicie zniszczyła skrzydło 10-piętrowego bloku. Spod gruzów wyciągani byli ludzie. W sumie po tych atakach wiadomo o co najmniej ośmiu osobach zabitych i 52 rannych. Wśród nich jest 9 dzieci. 30 osób trafiło do szpitali. "Trzy osoby zginęły w dzielnicy Swiatoszyńska, dwie w dzielnicy Sołomianska. Wśród ofiar jest dziecko, sześcioletni chłopczyk. Akcja ratunkowa trwa" – informował szef kijowskich miejskich władz wojskowych Tymur Tkaczenko. Przed godz. 9 podano, że do ośmiu wzrosła liczba ofiar śmiertelnych. Wśród zabitych jest dwoje dzieci. "Ratownicy zabezpieczają gruzy. Policja zapewnia ochronę obwodu i pomaga w działaniach ratunkowych. Grupy dokumentacyjne są już na miejscu. Zbieranie dowodów na kolejną zbrodnię wojenną Federacji Rosyjskiej trwa" - poinformował w czwartek rano szef ukraińskiego MSZ. Minister zaapelował również do mieszkańców okolicy o zrozumienie nałożonych ograniczeń w obszarze uderzeń. "To kwestia bezpieczeństwa i sprawnej pracy wszystkich służb" - dodał.