Katastrofa w Hongkongu. Dwie osoby zginęły, gdy samolot towarowy Boeing 747 tureckich linii ACT Airlines wypadł z pasa startowego. Maszyna uderzyła w pojazd patrolowy i wpadła częściowo do morza.
- Katastrofa lotnicza na lotnisku w Hongkongu - samolot towarowy Boeing 747 tureckich linii ACT Airlines wypadł z pasa startowego i częściowo wpadł do morza.
- Maszyna uderzyła w pojazd patrolowy ochrony lotniska, w wyniku czego zginęły dwie osoby.
- Samolot rozpadł się na części po uderzeniu i zepchnięciu pojazdu ochrony do wody.
Do zdarzenia doszło przed godz. 4 czasu lokalnego (godz. 22 w niedzielę w Polsce). Zginęło dwóch pracowników ochrony lotniska.
Samolot z nieustalonych dotąd przyczyn wypadł z północnego pasa startowego, uderzył w pojazd patrolowy i wpadł do morza. W wyniku uderzenia maszyna rozpadła się na części.
Samochód, w którym znajdowali się ochroniarze, został zepchnięty do wody. 30-letni pasażer zginął na miejscu, a 41-letni kierowca zmarł po przewiezieniu do szpitala.