"Nagle zboczył z kursu"

Według władz lotniska, pojazd ochrony znajdował się na wyznaczonej trasie patrolowej poza pasem startowym. Pilot nie zgłaszał wcześniej żadnych problemów technicznych maszyny, jednak po wylądowaniu "nagle zboczył z kursu" - przekazał dyrektor wykonawczy ds. operacji lotniskowych Steven Yiu.

Czteroosobowa załoga samolotu zdołała się bezpiecznie ewakuować.

Maszyna należąca do tureckich linii ACT Airlines leciała z Dubaju i wykonywała rejs dla Emirates SkyCargo.

Wszczęto postępowanie ws. wypadku

Władze lotnictwa cywilnego podkreśliły, że sprawa ma "ogromne znaczenie" i wszczęto postępowanie w celu ustalenia przyczyn zdarzenia.

W związku z incydentem północny pas startowy został zamknięty, lecz operacje lotnicze są kontynuowane na pozostałych dwóch pasach.

Był to drugi incydent na tym pasie w ciągu ostatnich miesięcy i najtragiczniejszy wypadek lotniczy w Hongkongu od katastrofy samolotu China Airlines w 1999 r., w którym zginęły trzy osoby.