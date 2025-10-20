Katastrofa w Hongkongu. Dwie osoby zginęły, gdy samolot towarowy Boeing 747 tureckich linii ACT Airlines wypadł z pasa startowego. Maszyna uderzyła w pojazd patrolowy i wpadła częściowo do morza.

Do zdarzenia doszło przed godz. 4 czasu lokalnego (godz. 22 w niedzielę w Polsce). Zginęło dwóch pracowników ochrony lotniska.

Samolot z nieustalonych dotąd przyczyn wypadł z północnego pasa startowego, uderzył w pojazd patrolowy i wpadł do morza. W wyniku uderzenia maszyna rozpadła się na części.

Samochód, w którym znajdowali się ochroniarze, został zepchnięty do wody. 30-letni pasażer zginął na miejscu, a 41-letni kierowca zmarł po przewiezieniu do szpitala.

"Nagle zboczył z kursu"

Według władz lotniska, pojazd ochrony znajdował się na wyznaczonej trasie patrolowej poza pasem startowym. Pilot nie zgłaszał wcześniej żadnych problemów technicznych maszyny, jednak po wylądowaniu "nagle zboczył z kursu" - przekazał dyrektor wykonawczy ds. operacji lotniskowych Steven Yiu.

Czteroosobowa załoga samolotu zdołała się bezpiecznie ewakuować.

Maszyna należąca do tureckich linii ACT Airlines leciała z Dubaju i wykonywała rejs dla Emirates SkyCargo.

Wszczęto postępowanie ws. wypadku

Władze lotnictwa cywilnego podkreśliły, że sprawa ma "ogromne znaczenie" i wszczęto postępowanie w celu ustalenia przyczyn zdarzenia.

W związku z incydentem północny pas startowy został zamknięty, lecz operacje lotnicze są kontynuowane na pozostałych dwóch pasach.

Był to drugi incydent na tym pasie w ciągu ostatnich miesięcy i najtragiczniejszy wypadek lotniczy w Hongkongu od katastrofy samolotu China Airlines w 1999 r., w którym zginęły trzy osoby.