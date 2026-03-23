Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, ostrzegł, że Rosja może przygotowywać masowy atak na Ukrainę w nocy z 23 na 24 marca. "Proszę zwróćcie uwagę na sygnały alarmowe" - zaapelował przywódca do swoich obywateli.

W swoim wystąpieniu 23 marca, prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że pojawiły się informacje wywiadowcze sugerujące możliwość przygotowywania przez Rosję masowego ataku na Ukrainę.

Zełenski zaapelował do obywateli o zwracanie uwagi na sygnały alarmowe i podkreślił, że odpowiednie dyspozycje dla obrony przeciwlotniczej zostały już wydane.

"Proszę, dbajcie o siebie i Ukrainę" - dodał prezydent.

Zełenski poinformował również o zatrzymaniu osób podejrzanych o przygotowywanie zamachów, jednak bez podawania szczegółów. Podkreślił, że trwa nieustanna praca przeciwko sieciom agenturalnym wroga, które działały m.in. poprzez wspólnoty religijne. "Dzięki działaniom Służby Bezpieczeństwa Ukrainy udało się zapobiec przestępstwom planowanym na terytorium kraju" - poinformował prezydent.

Setki wrogich obiektów możliwych nad Ukrainą

Rosyjskie siły regularnie przeprowadzają naloty na ukraińskie miasta i miasteczka, głównie w nocy, w tym na stolicę, Kijów. Częstym celem ataków jest infrastruktura energetyczna, co powoduje destabilizację kraju i ma na celu wywołanie chaosu wśród ludności cywilnej.

Rosja uderza w Ukrainę praktycznie co noc, jednak ostatni szczególnie duży, połączony atak miał miejsce 14 marca, kiedy to Rosja wystrzeliła 68 pocisków i 430 dronów. Głównymi celami były obiekty energetyczne w Kijowie i obwodzie kijowskim.

W wyniku ataku w obwodzie kijowskim zginęło pięć osób, a ponad 20 zostało rannych. Pożary i zniszczenia odnotowano w Obuchowie, Nowych Petrowcach, Browarach, Ukraince i innych miejscowościach.

Po ataku w Kijowie i okolicach wprowadzono awaryjne przerwy w dostawie prądu.

Specjalne ogłoszenia prezydenta Zełenskiego, dotyczące ataków powietrznych, odnoszą się zazwyczaj do rosyjskich uderzeń o wyjątkowo szerokiej skali i wykorzystujących arsenał cięższego kalibru.