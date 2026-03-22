Kijów zapowiada rezygnację ze szkoleń swoich wojskowych za granicą. Ukraińskie media cytują sztab generalny, według którego głównym powodem takiej zmiany jest brak doświadczenia bojowego wśród zagranicznych instruktorów.

O tym, że Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy planuje przenieść szkolenia ukraińskich wojskowych wyłącznie na terytorium Ukrainy, poinformował Jewhen Mieżewikin, zastępca szefa Głównego Zarządu Doktryn i Szkolenia ukraińskiej armii.

Wynika to przede wszystkim z faktu, że - według Kijowa - instruktorzy z krajów Zachodu nie mają odpowiedniego doświadczenia bojowego. Są oderwani naszych realiów, od obecnych działań wojennych - mówi Mieżewikin, cytowany m.in. przez portal Militarnyi.

Sztab generalny ukraińskiej armii podkreśla, że stale pracuje nad doskonaleniem procesu szkolenia, zaznaczając, że ukraińscy instruktorzy biorą aktywny udział w trenowaniu żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy za granicą.

Wszystkie szkolenia za granicą odbywają się nie tylko pod nadzorem partnerów, ale także pod kierownictwem naszych instruktorów. Ich rotacje zaczęły odbywać się częściej. Ponadto na takie stanowiska wybieramy instruktorów z największym i najbardziej odpowiednim doświadczeniem - mówi Mieżewikin.

Oprócz braku niezbędnego doświadczenia bojowego wśród zagranicznych instruktorów, ukraiński wojskowy wskazuje również, że szkolenia na terytorium Ukrainy pozwalają znacząco usprawnić logistykę i skrócić czas samego szkolenia. Możemy szybciej reagować na zmiany sytuacji bojowej na froncie i nie tracić czasu na przerzucanie personelu - wyjaśnia.

Ukraina kontra NATO

Słowa Ukraińców o braku doświadczenia bojowego wśród zagranicznych instruktorów nie biorą się znikąd. Należy choćby przywołać ubiegłoroczne ćwiczenia wojskowe w Estonii, podczas których grupa 10 ukraińskich żołnierzy "pokonała", wykorzystując drony, siły równe dwóm batalionom NATO.

Niedawno niemiecki dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung" opisał natomiast ubiegłoroczne międzynarodowe ćwiczenia wojskowe "REPMUS/Dynamic Messenger 2025" u wybrzeży Portugalii, podczas których siły ukraińskie zademonstrowały skuteczność swoich dronów morskich, "zatapiając" w symulacji co najmniej jedną aliancką fregatę.

Od 2025 roku podstawowe szkolenie bojowe dla żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy trwa 51 dni. W połowie czerwca ubiegłego roku ukraińskie media informowały, że szkolenie za granicą przeszło już ponad 200 tys. ukraińskich żołnierzy.