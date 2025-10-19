"Rosja reaguje na siłę"

Według prezydenta Ukraina stale wzmacnia swoją ochronę i współpracuje z partnerami w celu wzmocnienia obrony przeciwlotniczej. Zdaniem Zełenskiego nie da się powstrzymać przywódcy Rosji Władimira Putina rozmowami, dlatego potrzebna jest presja. "Świat widzi, że Rosja reaguje na siłę, więc pokój dzięki sile może zadziałać. Ukraina nie będzie dawać terrorystom żadnej nagrody za ich zbrodnie i liczymy na poparcie naszych partnerów właśnie takiego stanowiska. Potrzebne są zdecydowane działania ze strony Stanów Zjednoczonych, Europy, krajów G20 i G7" - podkreślił prezydent.

W piątek Zełenski spotkał się w Białym Domu z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Po spotkaniu ukraiński przywódca powiedział, że temat pocisków manewrujących Tomahawk jest aktualny. Ocenił też, że Rosjanie boją się tego amerykańskiego uzbrojenia. Rozmawiano także o planowanym spotkaniu przywódców USA i Rosji w Budapeszcie i o czwartkowej rozmowie telefonicznej Trumpa z Putinem.