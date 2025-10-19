​Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w zamieszczonym w niedzielę w mediach społecznościowych wpisie oskarżył Rosję o sabotowanie procesu pokojowego w konflikcie, który trwa od ponad dekady, a jego drastyczna eskalacja rozpoczęła się w lutym 2022 roku pełnoskalową inwazją rosyjskiej armii na terytorium Ukrainy. "Rosja niemal codziennie przeprowadza setki ataków na infrastrukturę krytyczną i cywilną Ukrainy, w bieżącym tygodniu użyła przeciwko nam ponad 3270 dronów uderzeniowych, 1370 sterowanych bomb lotniczych i prawie 50 rakiet różnego typu" - napisał Zełenski.

  • Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podkreślił, że Kijów nigdy nie chciał wojny z Rosją. Ukraina wielokrotnie proponowała zawieszenie broni i szukała pokojowych rozwiązań, ale to Moskwa konsekwentnie blokuje negocjacje i nasila ataki na froncie - zaznaczył.
  • Zełenski zwrócił uwagę, że Rosja odpowiada tylko na zdecydowane działania, dlatego Ukraina wzmacnia swoją obronę i liczy na wsparcie Zachodu. 
  • W piątek Zełenski spotkał się w Białym Domu z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Rozmawiano m.in. o dostawach pocisków Tomahawk oraz o planowanym spotkaniu przywódców USA i Rosji w Budapeszcie. 
  • Prezydent Ukrainy zaznaczył, że Rosjanie obawiają się amerykańskiego uzbrojenia, a pokój jest możliwy tylko dzięki presji i sile.
Zełenski: Moskwa nie chce zakończyć wojny

Ukraiński przywódca podkreślił, że Kijów nigdy nie dążył do wojny z Rosją

"Zgodziliśmy się na bezwarunkowe zawieszenie broni, szukaliśmy możliwości pokoju i wielokrotnie proponowaliśmy światu, jak powstrzymać ataki w powietrzu, na lądzie i na morzu. Jednak to właśnie Rosja nieustannie hamuje ten proces - manipuluje, przeciąga negocjacje, terroryzuje naszych obywateli atakami powietrznymi, nasila ataki na froncie. Wojna trwa tylko dlatego, że Moskwa nie chce jej zakończyć" - napisał Zełenski.

"Rosja reaguje na siłę"

Według prezydenta Ukraina stale wzmacnia swoją ochronę i współpracuje z partnerami w celu wzmocnienia obrony przeciwlotniczej. Zdaniem Zełenskiego nie da się powstrzymać przywódcy Rosji Władimira Putina rozmowami, dlatego potrzebna jest presja. "Świat widzi, że Rosja reaguje na siłę, więc pokój dzięki sile może zadziałać. Ukraina nie będzie dawać terrorystom żadnej nagrody za ich zbrodnie i liczymy na poparcie naszych partnerów właśnie takiego stanowiska. Potrzebne są zdecydowane działania ze strony Stanów Zjednoczonych, Europy, krajów G20 i G7" - podkreślił prezydent.

W piątek Zełenski spotkał się w Białym Domu z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Po spotkaniu ukraiński przywódca powiedział, że temat pocisków manewrujących Tomahawk jest aktualny. Ocenił też, że Rosjanie boją się tego amerykańskiego uzbrojenia. Rozmawiano także o planowanym spotkaniu przywódców USA i Rosji w Budapeszcie i o czwartkowej rozmowie telefonicznej Trumpa z Putinem.