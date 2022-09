Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w swoim cyklicznym wystąpieniu w mediach społecznościowych oświadczył, że wojska ukraińskie od początku miesiąca odzyskały 6 tys. km kwadratowych terytorium zajmowanego przez Rosję. Gubernator rosyjskiego obwodu biełgorodzkiego, leżącego przy granicy z Ukrainą, wezwał mieszkańców przygranicznych osad do ewakuacji. Śledzimy dla Was najważniejsze wydarzenia z 202. dnia wojny w naszej relacji minuta po minucie 13.09.2022 roku.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zniszczony rosyjski sprzęt wojskowy na ulicach wyzwolonego Iziuma / Alena Solomonova / PAP

05:38

Wytwórnia Sony Music rezygnuje z prowadzenia działalności w Rosji z powodu inwazji na Ukrainę - poinformowała agencja Rutera, cytując komunikat firmy.

"Ze względu na to, że wojna nadal ma niszczący wpływ na sytuację humanitarną na Ukrainie, a sankcje na Rosję nadal ulegają zwiększeniu, nie możemy dłużej kontynuować obecności w Rosji" - poinformowała Sony Group.

Dotychczasowymi projektami i muzykami mają zajmować się lokalni menadżerowie.

05:26

Gubernator leżącego w Rosji i graniczącego z Ukrainą obwodu biełgorodzkiego, Wiaczesław Gładkow, wezwał mieszkańców osiedli Zhurawljowka i Nechotejewka (oba w obwodzie biełgorodzkim) do ewakuacji.

05:21

Blinken ostrzegł, że konflikt w Ukrainie prawdopodobnie będzie trwał jeszcze przez jakiś czas, ponieważ Rosja nadal ma bardzo znaczące siły i broń na Ukrainie, których nadal używa "masowo" przeciwko ludności i infrastrukturze cywilnej.

"Rosja dopuściła się tej agresji. Myślę, biorąc pod uwagę cenę, jaką płaci, może i powinna ją powstrzymać" - powiedział sekretarz stanu.

05:13

Przebywający w Meksyku sekretarz stanu USA Antony Blinken powiedział w poniedziałek, siły ukraińskie dokonały "znaczącego postępu" w kontrofensywie przeciwko rosyjskim wojskom.

"To, co zrobili, jest bardzo metodycznie zaplanowane i oczywiście skorzystali ze znacznego wsparcia ze strony Stanów Zjednoczonych i wielu innych krajów, jeśli chodzi o zapewnienie, że Ukraina posiada sprzęt, którego potrzebuje do przeprowadzenia tej kontrofensywy" - powiedział główny dyplomata USA cytowany przez agencję Reutera.

05:10

W ostatnich dniach ukraińskie wojsko odnosi duże sukcesy, zwłaszcza w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie.

Eksperci amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) podkreślają, że szybka ukraińska kampania została dobrze zaplanowana i umiejętnie przeprowadzona.

05:01

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w swoim cyklicznym wystąpieniu w mediach społecznościowych oświadczył, że wojska ukraińskie od początku miesiąca odzyskały 6.000 km kwadratowych terytorium zajmowanego przez Rosję.

"Postępy naszych wojsk są kontynuowane" - dodał prezydent.