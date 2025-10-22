Nie podjąłem jeszcze decyzji ws. spotkania z Władimirem Putinem – przekazał we wtorek prezydent USA Donald Trump. Wcześniej przedstawiciel Białego Domu powiadomił media, że „nie ma planów, aby prezydent Trump spotkał się z prezydentem Putinem w najbliższej przyszłości”.

Władimir Putin i Donald Trump / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP/East News / East News

Prezydent USA Donald Trump poinformował, że nie podjął jeszcze decyzji w sprawie spotkania z Władimirem Putinem; ogłosi ją w ciągu dwóch dni.

Trump ocenił, że istnieje szansa na zawieszenie broni w Ukrainie, ale nie chce "zmarnowanego spotkania" z Putinem.

Amerykańska administracja ocenia, że podpisanie porozumienia pokojowego z Rosją jest mało prawdopodobne w najbliższym czasie.

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow potwierdził, że stanowisko Rosji pozostaje niezmienne i preferuje całościowe porozumienie pokojowe zamiast samego zawieszenia broni.

"Nie chcę zmarnowanego spotkania"

We wtorek prezydent USA Donald Trump oświadczył, że nie podjął jeszcze decyzji w sprawie spotkania z Władimirem Putinem. Zapowiedział, że poinformuje w ciągu dwóch dni, co dalej. Ocenił też, że jest szansa na zawieszenie broni w Ukrainie.

Nie chcę mieć zmarnowanego spotkania. Nie chcę zmarnowanego czasu, więc zobaczę, co się wydarzy - tak prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump odpowiadał wczoraj na pytania dziennikarzy ws. planowanego spotkania z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Dopytywany przez dziennikarza, zapewnił, że nie powiedział, że spotkanie z Putinem byłoby stratą czasu.

Myślę, że Putin chce, żeby to się zakończyło. Myślę, że Zełenski chce, żeby to się zakończyło. I myślę, że to się zakończy - dodał Trump.

Poinformował również, że rozmawiał we wtorek z premierem Indii Narendrą Modim i zapewnił, że on też chce zakończenia wojny w Ukrainie. Trump powiedział, że Indie nie będą kupować "zbyt dużo" ropy od Rosji.

Biały Dom informował, że nie ma planów spotkania Trump-Putin w najbliższej przyszłości

Wcześniej we wtorek przedstawiciel Białego Domu powiadomił media, że "nie ma planów, aby prezydent Trump spotkał się z prezydentem Putinem w najbliższej przyszłości".

"Sekretarz Rubio i minister spraw zagranicznych Ławrow odbyli owocną rozmowę. Dlatego dodatkowe osobiste spotkanie sekretarza z ministrem spraw zagranicznych nie jest konieczne i nie ma planów, aby prezydent Trump spotkał się z prezydentem Putinem w najbliższej przyszłości" - przekazał PAP przedstawiciel Białego Domu.

Rosja obstaje przy swoim

Źródła dziennika "Wall Street Journal" powiadomiły, że poniedziałkowa rozmowa szefów dyplomacji USA i Rosji pokazała, że Kreml pozostaje przy swoim dawnym stanowisku, według którego Ukraina powinna przekazać Rosjanom kontrolę nad całym Donbasem w ramach porozumienia pokojowego. Po tym telefonie Rubio, który jest też doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego prezydenta, powiadomił innych przedstawicieli Białego Domu, że zorganizowanie szczytu Trumpa z Putinem w najbliższej przyszłości najpewniej nie przyniosłoby pozytywnych rezultatów dla negocjacji pokojowych.

W ocenie amerykańskiej administracji jest mało prawdopodobne, by Rosja podpisała porozumienie pokojowe w bliskiej przyszłości.

We wtorek Ławrow powiedział dziennikarzom, że rosyjskie stanowisko jest niezmienne. Myślę, że amerykańskie władze doszły do wniosku, że stanowisko Rosji pozostało w dużej mierze niezmienne na przestrzeni czasu i pozostaje w granicach jej pierwotnych, maksymalistycznych żądań - oświadczył minister. Dodał, że stanowisko Rosji było takie samo też w sierpniu, gdy doszło do spotkania Trumpa z Putinem na Alasce. Ławrow powiedział, że Rosja woli całościowe porozumienie pokojowe od zawieszenia broni. To zdaniem krytyków pozwala Kremlowi kontynuować walki i nie podejmować negocjacji w dobrej wierze.

Rubio i Ławrow w tym miesiącu mają być w Malezji na szczycie Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej, jednak na razie nie ma zaplanowanych spotkań ministrów. Źródła przekazały, że Rubio i Ławrow będą nadal współpracować, by opracować plany potencjalnego szczytu Trump-Putin.

Trump ogłosił w ubiegłym tygodniu, po przeprowadzeniu rozmowy telefonicznej z Putinem, że spotka się z nim w Budapeszcie. Zapowiadano, że spotkanie mogłoby się odbyć w ciągu dwóch tygodni.