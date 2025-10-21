Siły Powietrzne Ukrainy, we współpracy z wojskami lądowymi, marynarką oraz innymi jednostkami obrony, przeprowadziły zmasowany atak rakietowo-lotniczy na zakłady chemiczne w Briańsku. W operacji wykorzystano m.in. brytyjskie pociski Storm Shadow, które przełamały rosyjską obronę przeciwlotniczą.

Ukraińskie Siły Powietrzne, wspierane przez inne formacje obronne, przeprowadziły skoordynowany atak na zakłady chemiczne w Briańsku - jeden z najważniejszych obiektów rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego. W operacji użyto m.in. pocisków manewrujących Storm Shadow, odpalanych z powietrza, które zdołały przeniknąć przez rosyjskie systemy obrony powietrznej - podaje ukraińskie wojsko.

Zakłady chemiczne w Briańsku to kluczowy element rosyjskiego kompleksu militarno-przemysłowego.

Fabryka produkuje proch strzelniczy, materiały wybuchowe oraz komponenty paliw rakietowych, wykorzystywane w amunicji i pociskach używanych przez Rosję do ostrzału terytorium Ukrainy.

Obecnie trwa ocenianie skutków uderzenia.