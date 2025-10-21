Mark Rutte składa niezapowiadaną wcześniej wizytę w Stanach Zjednoczonych. Sekretarz generalny NATO spotka się z Donaldem Trumpem.

Mark Rutte przybywa do Waszyngtonu. Jakie wiadomości ma dla Donalda Trumpa? / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP/East News / East News

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte w dniach 21-22 października złoży wizytę w Waszyngtonie - poinformowało biuro prasowe Sojuszu. Na środę zaplanowano spotkanie Ruttego z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Wysoki rangą przedstawiciel amerykańskich władz przekazał, że spotkanie odbędzie się w środę w Białym Domu.

Nie przewidziano wystąpień dla mediów.

Wizyta w obliczu fiaska rozmów USA-Rosja

Europejscy przywódcy pracują nad nową propozycją zawieszenia broni w wojnie Rosji z Ukrainą, opartą na obecnych liniach frontu - poinformowało czterech europejskich dyplomatów. Plan zakłada powrót porwanych dzieci, wymianę jeńców oraz negocjacje dotyczące zarządzania okupowanymi terytoriami bez prawnego uznania rosyjskich roszczeń.

W propozycji przewidziano powołanie rady ds. pokoju, której przewodniczyć miałby prezydent USA Donald Trump, co ma zapewnić kluczową rolę Stanów Zjednoczonych w procesie. Europejscy liderzy wezwali Waszyngton do utrzymania twardego stanowiska w sprawie natychmiastowego zawieszenia broni.

W piątek w Londynie odbędzie się szczyt 35 sojuszników Ukrainy, poświęcony długoterminowemu wsparciu dla Kijowa.

Propozycja przewiduje również gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, wsparcie finansowe na odbudowę oraz plan wejścia do UE. Sankcje UE wobec Rosji miałyby być stopniowo znoszone w miarę realizacji zobowiązań przez Moskwę, a część zamrożonych rosyjskich aktywów zostałaby przeznaczona na reparacje dla Ukrainy. Dyplomaci, z którymi rozmawiała agencja Reutera, podkreślają natomiast, że Rosja nie wykazuje gotowości do zmiany stanowiska.

We wtorek Biały Dom poinformował, że wbrew niedawnym ustaleniom nie dojdzie do spotkania Donalda Trumpa i Władimira Putina. Decyzja wiąże się z faktem, iż Rosja konsekwentnie nie zamierza rezygnować z zaporowych żądań wobec Ukrainy. Taka postawa uniemożliwia wznowienie procesu negocjacyjnego.