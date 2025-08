Wołodymyr Zełenski po raz pierwszy od dawna przekazuje dobre wieści dla narodu ukraińskiego. "W ciągu dwóch dni otrzymaliśmy ponad miliard dolarów od naszych europejskich partnerów z NATO na zakup amerykańskiej broni" - poinformował prezydent.

Wołodymyr Zełenski przekazał dobre wieści od sojuszników / X/zrzut ekranu / Shutterstock

Wypowiedź Zełenskiego ma związek ze wzmożeniem europejskiej pomocy w ramach inicjatywy NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine) - mającej zapewnić wsparcie w zakresie szkoleń i sprzętu dla ukraińskiej armii.

Prezydent Ukrainy rozmawiał dzisiaj z sekretarzem generalnym Sojuszu Północnoatlantyckiego Markiem Rutte na temat dofinansowania Kijowa.

"Miałem bardzo dobrą rozmowę z Markiem Rutte. W ciągu dwóch dni otrzymaliśmy ponad miliard dolarów od naszych europejskich partnerów z NATO na zakup amerykańskiej broni. To dowód na to, że NSATU działa, a decyzje szczytu NATO w Hadze są wdrażane. Podziękowałem Markowi za to" - napisał Zełenski w mediach społecznościowych.