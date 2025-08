Geneza konfliktu

Na spotkaniu z wyborcami Jarosław Kaczyński w Zabrzu mówił o Radosławie Sikorskim w kontekście jego działań politycznych, mających na celu zjednanie sobie prawicowego elektoratu. Niespodziewanie poruszył wątek jego żony - Anne Applebaum.

On przecież w tej chwili działa w ten sposób, że jego małżonka - wiecie, kim jest - pisze książkę "Matka Polka". Zwrot "wiecie, kim jest", który wzbudził salwę śmiechu wśród zebranych, może być interpretowany jako odwołanie do żydowskich korzeni dziennikarki i pisarki. Co jest dość oczywiste w zbitce z uwagą o "pisaniu książki 'Matka Polka'".