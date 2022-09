Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informuje w środę, tydzień po ogłoszeniu w Rosji mobilizacji na wojnę z Ukrainą, że na tereny okupowane przybywają oddziały złożone ze zmobilizowanych. Ludzie ci nie przechodzili żadnych przygotowań - ocenia sztab. "Ta farsa na terytoriach okupowanych nie może być nawet nazwana imitacją referendum" – powiedział we wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W wieczornym wystąpieniu zapewnił, że te ziemie powrócą do Ukrainy. „ Śledzimy dla Was najważniejsze wydarzenia z 217. dnia wojny w naszej relacji minuta po minucie 28.09.2022 roku.

07:30 Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informuje w środę, tydzień po ogłoszeniu w Rosji mobilizacji na wojnę z Ukrainą, że na tereny okupowane przybywają oddziały złożone ze zmobilizowanych. Ludzie ci nie przechodzili żadnych przygotowań - ocenia sztab. 07:02 Władze rosyjskie mogą podjąć próbę przeformułowania na "operację antyterrorystyczną" inwazji i okupacji terytoriów ukraińskich, które Moskwa zamierza wkrótce anektować - ocenia amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). 06:30 Stany Zjednoczone przygotowują kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 1,1 mld dolarów - podała we wtorek agencja Reutera. Waszyngton ma to ogłosić wkrótce po zaznajomieniu się z wynikami pseudoreferendów na okupowanych obszarach tego kraju. 05:49 Ukraińcy wyzwalają kolejne regiony. 05:29 "Nie zaakceptujemy wyników pseudoreferendów na okupowanych przez Rosjan obszarach Ukrainy i nadal będziemy wspierać ten kraj z niesłabnącą mocą" - powiedział kanclerz Niemiec Olaf Scholz w wywiadzie dla dziennika "Neue Osnabruecker Zeitung" 05:22 Władimir Putin został zapędzony do narożnika, dlatego z dnia na dzień coraz bardziej prawdopodobne staje się użycie przez niego taktycznej broni jądrowej - uważa były agent CIA Robert Baer.

05:18 "Ta farsa na terytoriach okupowanych nie może być nawet nazwana imitacją referendum" - powiedział we wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W wieczornym wystąpieniu zapewnił, że te ziemie powrócą do Ukrainy. 05:10 NATO powinno odpowiedzieć na ewentualny rosyjski atak jądrowy na Ukrainie w sposób konwencjonalny, ale dewastujący - powiedział we wtorek szef MSZ Zbigniew Rau w wywiadzie dla telewizji NBC News. Ocenił też, że rosyjska mobilizacja nie zmieni biegu wojny, ale może osłabić wsparcie Rosjan dla działań władz. Zobacz również: Putin użyje broni jądrowej? Były agent CIA ostrzega

