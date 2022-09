Tysiące Rosjan przekroczyły w miniony weekend granicę z Finlandią, uciekając przed mobilizacją. Minister spraw wewnętrznych Krista Mikkonen przyznała, że jej kraj rozważa budowę ogrodzenia na "krytycznych odcinkach" granicy z Rosją.

Granica fińsko-rosyjska w pobliżu Muotkavaara / RONI REKOMAA / PAP/EPA

Finlandia rozważa budowę ogrodzenia na granicy z Rosją. O jego powstanie upomina się straż graniczna, przynajmniej na części linii granicznej.

W ostatnich dniach fińskie służby zaobserwowały wzmożony ruch - Rosjanie uciekają ze swojego kraju po ogłoszeniu przez Władimira Putina "częściowej" mobilizacji. Niektórzy do Finlandii, inni do Gruzji czy Turcji.

Tylko w miniony weekend rosyjsko-fińską granicę przekroczyło ok. 17 tysięcy mężczyzn w wieku poborowym. To o 80 proc. więcej niż tydzień wcześniej.

Rozważana jest budowa ogrodzenia na odcinku od 10 do 20 proc. długości granicy albo od 130 do 260 kilometrów - powiedział fińskim mediom szef tamtejszej straży granicznej Pasi Kostamovaara. Całość granicy między Finlandią a Rosją to 1300 kilometrów.

Budowa takiego ogrodzenia kosztowałaby setki milionów euro, wliczając monitoring i drogi dojazdowe.

Miałby on powstać w południowo-wschodniej części granic z Rosją, a okres eksploatacji płotu szacowany jest na ok. 50 lat.

Samochody na rosyjskich tablicach rejestracyjnych na przejściu granicznym w Vaalimaa / RONI REKOMAA / PAP/EPA

Straż graniczna jest gotowa sama powstawiać testowe ogrodzenie na małym odcinku już tej zimy lub na wiosnę. Kostamovaara szacuje, że budowa ogrodzenia na całym proponowanym odcinku potrwałaby 2 lata.

Ruch transgraniczny między Finlandią a Rosją dla celów turystycznych przywrócono w lipcu, po niemal dwóch latach obostrzeń sanitarnych związanych z koronawirusem. W ostatnim tygodniu do Finlandii, wszystkimi środkami transportu, przedostaje się dziennie po ok. 5-8 tys. Rosjan.

Fińska straż graniczna oblicza, że od ogłoszenia mobilizacji w Rosji z kraju tego przybyło 46 tysięcy rosyjskich obywateli.

Obecnie ok. 80 proc. przybywających przez wschodnią granicę Rosjan podróżuje przez Finlandię do innych krajów - przyznał szef straży granicznej. "To mówi samo za siebie, że Finlandia jest szlakiem tranzytowym do innych krajów" - stwierdził Pasi Kostamovaara w programie telewizji Yle.

W najbliższych dniach fiński rząd ma ogłosić decyzję o zaostrzeniu zasad wjazdu do kraju dla Rosjan. Dopuszczony ma być jedynie przyjazd z ważnych powodów, np. rodzinnych czy zawodowych, ale już nie turystycznych.