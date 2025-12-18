Władimir Putin zaatakował europejskich przywódców, nazywając ich "małymi świniami". Kontrowersyjne słowa padły tuż przed kluczowym szczytem UE dotyczącym dalszego wsparcia dla Ukrainy i w czasie narastających napięć między Rosją a Zachodem.

Władimir Putin / IMAGO / East News

Putin nazwał europejskich liderów "małymi świniami", twierdząc, że poparli wojnę w Ukrainie, którą rozpętał Joe Biden.

Kreml odrzuca propozycje pokojowe wymagające wycofania wojsk z okupowanych terytoriów Ukrainy.

W tej sprawie w najbliższy weekend w Miami mają się spotkać przedstawiciele Stanów Zjednoczonych i Rosji.

Podczas dorocznego posiedzenia rosyjskiego ministerstwa obrony Putin stwierdził, że Europa poparła wojnę w Ukrainie z pobudek historycznych i materialnych. Jak stwierdził, europejscy liderzy chcą skorzystać na upadku Rosji, zemścić się i odzyskać "to, co utracili w poprzednich okresach historycznych".

W swojej przemowie obwinił także byłego prezydenta USA Joe Bidena o "świadome" rozpętanie wojny w Ukrainie i stwierdził, że "europejskie małe świnie" natychmiast poparły działania Waszyngtonu. Przypomnijmy: Rosja rozpoczęła pełnoskalową inwazję na Ukrainę w lutym 2022 roku, co doprowadziło do jej międzynarodowej izolacji i nałożenia na nią szerokich sankcji.

Putin przekonywał jednocześnie, że Rosja zachowała stabilność gospodarczą i polityczną oraz wzmocniła swoje zdolności obronne. Chwalił również rosyjską armię, twierdząc, że jest ona "najlepsza na świecie" i "doświadczona w warunkach wojennych".

Rosyjski prezydent zadeklarował gotowość do dialogu z Europą, zastrzegł jednak, że nie widzi takiej możliwości przy obecnym składzie europejskich elit politycznych.

Rosja odrzuca propozycje pokojowe

Tymczasem Kreml nadal odrzuca propozycje pokojowe zakładające wycofanie wojsk z okupowanych terytoriów Ukrainy. Kijów i jego sojusznicy oskarżają Moskwę o wykorzystywanie rozmów jako elementu presji, a nie realnych negocjacji.

W najbliższy weekend w Miami mają się spotkać przedstawiciele Stanów Zjednoczonych i Rosji. Rozmowy wpisują się w działania administracji Donalda Trumpa, które - według zapowiedzi - mają doprowadzić do zakończenia trwającej niemal cztery lata wojny.

Tymczasem sekretarz generalny NATO Mark Rutte ostrzegł w ubiegłym tygodniu, że państwa Sojuszu muszą szybciej wzmacniać swoje zdolności obronne. Jego zdaniem Rosja może być gotowa do ataku na kraje NATO w ciągu najbliższych pięciu lat.

Określenia "małe świnie" wobec zachodnich przywódców używał już w 2022 roku Dmitrij Miedwiediew, były prezydent Rosji, a obecnie wiceszef Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.