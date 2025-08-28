Rosjanie przeprowadzili w nocy zmasowany atak rakietowo-dronowy na Kijów, w wyniku czego zginęło co najmniej 8 osób, w tym dwoje dzieci, a 38 zostało rannych. W ukraińskiej stolicy uszkodzonych bądź zniszczonych zostało wiele budynków; jeden z pocisków uderzył blisko biura Polskiej Agencji Prasowej.

Administracja wojskowa Kijowa poinformowała, że Rosjanie użyli do ataku na miasto i dronów, i rakiet. "To typowy styl Rosjan" - napisał na Telegramie Tymur Tkaczenko, szef administracji wojskowej ukraińskiej stolicy. "Połączone ataki, z różnych kierunków, (...) wymierzone w zwykłe budynki mieszkalne" - dodał.

Początkowo ukraiński minister spraw wewnętrznych Ihor Kłymenko informował o co najmniej czterech ofiarach śmiertelnych i ponad 30 rannych. Później prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał we wpisie na Telegramie, że zginęło co najmniej 8 osób, w tym dziecko, a mer Kijowa Witalij Kliczko dodał, że 38 osób odniosło obrażenia (30 z nich trafiło do szpitali).

Szef MSW Ukrainy poinformował, że w ukraińskiej stolicy trwa zakrojona na szeroką skalę akcja ratownicza, w której bierze udział ok. 500 ratowników i 1000 policjantów. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że pod gruzami wciąż znajdują się ludzie.

Jeden z pocisków uderzył blisko biura PAP

W Kijowie - w wyniku rosyjskiego ataku powietrznego - uszkodzonych zostało wiele budynków, w tym kilka wieżowców. W ukraińskiej stolicy wybuchły liczne pożary, do gaszenia których zaangażowano lotnictwo.

Jeden z pocisków uderzył w odległości ok. 300 m od biura Polskiej Agencji Prasowej. Z okien domu, gdzie się ono znajduje, powylatywały szyby. Budynki, w które trafiła rakieta, zostały otoczone przez policję; działają tam służby ratunkowe.

Dziennikarze PAP relacjonowali, że ok. godz. 6:00 czasu lokalnego (godz. 5:00 czasu polskiego) na ulicach siedzieli okryci kocami ludzie i dzieci w piżamach. Wszędzie unosił się dym i śmierdziało spalenizną.

Rosjanie atakowali od późnych godzin wieczornych w czwartek do piątkowego poranka. Alarm powietrzny, który ogłaszano na terytorium całego kraju, w Kijowie trwał ponad 9 godzin.

Mocne słowa prezydenta Ukrainy

Informując o co najmniej ośmiu zabitych w rosyjskim ataku powietrznym na Kijów, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że rosyjskie pociski i drony to "jasna odpowiedź" dla wszystkich, którzy "od tygodni i miesięcy wzywają do zawieszenia broni i prawdziwej dyplomacji".

"Rosja wybiera pociski balistyczne zamiast stołu negocjacyjnego. Wybiera dalsze zabijanie zamiast zakończenia wojny. To oznacza, że ​Rosja nadal nie boi się konsekwencji. Rosja nadal wykorzystuje fakt, że przynajmniej część świata przymyka oczy na mordowane dzieci i szuka usprawiedliwień dla Putina" - dodał we wpisie w mediach społecznościowych.

Ukraiński przywódca zaapelował do wszystkich, którzy "wzywali do pokoju", o reakcję. "Nadszedł czas na nowe, surowe sankcje wobec Rosji za wszystko, co robi. Żadne terminy nie zostały dotrzymane, dziesiątki okazji do dyplomacji zmarnowane. Rosja musi czuć się odpowiedzialna za każdy atak, za każdy dzień tej wojny. Wieczna pamięć wszystkim ofiarom Rosji!" - skonkludował prezydent.

Reakcja polskiej armii

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało tuż przed godz. 5:00, że w związku z rosyjskimi atakami na terytorium Ukrainy, "w ramach działań prewencyjnych i ukierunkowanych na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochronę obywateli", poderwane zostały polskie i sojusznicze samoloty bojowe.

Niespełna dwie godziny później DO RSZ przekazało, że "operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej zostało zakończone w związku z zaprzestaniem uderzeń lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej na Ukrainę". "Informujemy, że nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP" - zaznaczono w komunikacie.