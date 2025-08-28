Rosjanie przeprowadzili w nocy zmasowany atak rakietowo-dronowy na Kijów, w wyniku czego zginęło co najmniej 8 osób, w tym dwoje dzieci, a 38 zostało rannych. W ukraińskiej stolicy uszkodzonych bądź zniszczonych zostało wiele budynków; jeden z pocisków uderzył blisko biura Polskiej Agencji Prasowej.

Zniszczony budynek w Kijowie w wyniku rosyjskiego ataku powietrznego / @MVS_UA (X) /

Administracja wojskowa Kijowa poinformowała, że Rosjanie użyli do ataku na miasto i dronów, i rakiet. "To typowy styl Rosjan" - napisał na Telegramie Tymur Tkaczenko, szef administracji wojskowej ukraińskiej stolicy. "Połączone ataki, z różnych kierunków, (...) wymierzone w zwykłe budynki mieszkalne" - dodał.

Początkowo ukraiński minister spraw wewnętrznych Ihor Kłymenko informował o co najmniej czterech ofiarach śmiertelnych i ponad 30 rannych. Później prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał we wpisie na Telegramie, że zginęło co najmniej 8 osób, w tym dziecko, a mer Kijowa Witalij Kliczko dodał, że 38 osób odniosło obrażenia (30 z nich trafiło do szpitali).

Szef MSW Ukrainy poinformował, że w ukraińskiej stolicy trwa zakrojona na szeroką skalę akcja ratownicza, w której bierze udział ok. 500 ratowników i 1000 policjantów. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że pod gruzami wciąż znajdują się ludzie.

Jeden z pocisków uderzył blisko biura PAP

W Kijowie - w wyniku rosyjskiego ataku powietrznego - uszkodzonych zostało wiele budynków, w tym kilka wieżowców. W ukraińskiej stolicy wybuchły liczne pożary, do gaszenia których zaangażowano lotnictwo.

Jeden z pocisków uderzył w odległości ok. 300 m od biura Polskiej Agencji Prasowej. Z okien domu, gdzie się ono znajduje, powylatywały szyby. Budynki, w które trafiła rakieta, zostały otoczone przez policję; działają tam służby ratunkowe.