Luksusowa rezydencja Villa Certosa, należąca niegdyś do zmarłego premiera Włoch Silvio Berlusconiego, trafiła na rynek nieruchomości. Willa, znana z głośnych przyjęć i spotkań światowych przywódców, może stać się jedną z najdroższych prywatnych posiadłości na świecie.
Villa Certosa, położona na ekskluzywnym wybrzeżu Costa Smeralda na Sardynii, od lat budziła zainteresowanie mediów. To właśnie tutaj Berlusconi organizował słynne "bunga-bunga" - imprezy, które rzuciły cień na jego polityczną karierę. Willa była także miejscem spotkań z takimi przywódcami jak Władimir Putin, George W. Bush czy Tony Blair.
Rezydencja o powierzchni 4,5 tys. m kw. zachwyca nie tylko rozmiarem, ale i wyposażeniem. Na terenie posiadłości znajdują się tarasowe ogrody z kaktusami i sztucznymi megalitami, kilka basenów, domki gościnne wokół sztucznego wulkanu, a także ukryta morska grota z dostępem dla łodzi, basen w stylu Posejdona, amfiteatr w stylu rzymskim oraz podziemny bunkier o standardzie wojskowym.