W nocy Rosjanie przeprowadzili kolejny atak na Ukrainę z wykorzystaniem lotnictwa dalekiego zasięgu. W odpowiedzi poderwano polskie i sojusznicze myśliwce, a systemy obrony powietrznej osiągnęły "stan najwyższej gotowości". Przed godziną 7:00 alarm odwołano. Nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

W związku z nocnymi atakami rakietowymi rosyjskiego lotnictwa za wschodnią granicą Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych o poranku zdecydował o uruchomieniu wszystkich niezbędnych procedur bezpieczeństwa. "Operowanie rozpoczęły polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - poinformowano na platformie X.

Podjęte działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na ochronę polskiej przestrzeni powietrznej oraz bezpieczeństwo obywateli, szczególnie w regionach graniczących z Ukrainą. 

Alarm odwołany, podziękowania dla Szwedów

Przed godziną 7:00 polskie i sojusznicze myśliwce wróciły do baz. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. 

"Dziękujemy za wsparcie NATO oraz siłom powietrznym Królestwa Szwecji, których myśliwce JAS 39 Gripen stacjonujące w Malborku pomagały dzisiejszej nocy zapewnić bezpieczeństwo na polskim niebie" - przekazali w komunikacie polscy wojskowi. 

Kijów i inne miasta zaatakowane

Rosja przeprowadziła w nocy ze środy na czwartek zmasowany atak pociskami balistycznymi na Kijów. Lokalne władze przekazały, że zginęło co najmniej osiem osób, w tym dziecko. Rannych zostało 38 osób.

AFP podała wcześniej, że w Kijowie słychać było "potężne eksplozje", a jeden z jej dziennikarzy widział pocisk zestrzelony przez obronę przeciwlotniczą.

Według ukraińskiego serwisu Kyiv Independent Rosja rozpoczęła w środę wieczorem zmasowany atak z powietrza na ukraińskie miasta, wystrzeliwując w stronę Kijowa pociski balistyczne i drony.

Kyiv Independent podał również, powołując się na informacje przekazane przez mera Kijowa Witalija Kliczkę, że w wyniku ataku w kilku częściach miasta wybuchły pożary. Fragmenty jednego z pocisków spadły na teren przedszkola.